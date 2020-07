D-Link sconta i prodotti per lo Smart Working

Per lo smart working D-Link pensa a una selezione di prodotti in sconto durante i D-Link Days

Fino al 12 luglio, su Amazon, ogni giorno ci saranno delle incredibili offerte su una selezione di prodotti D-Link a scelta tra Router 4G, Access Point, Accessori USB-C, una vasta gamma di Videocamere e dispositivi per la Smart Home.

Poiché lo Smart Working è ormai una realtà presente nella nostra vita di tutti i giorni, D-Link comprende quanto sia importante disporre di una rete wireless stabile per gestire e sostenere la connessione internet di tutti i nostri dispositivi oppure dotarsi di dispositivi di monitoraggio della casa per questo periodo di ritorno alle gite fuori porta e di inizio vacanze. Con i D-Link Days è possibile risolvere questi piccoli – grossi inconvenienti con un occhio attento al portafoglio.

Per scoprire tutti i prodotti D-Link in promozione e seguire le offerte quotidiane a rotazione, visitate pagina Amazon di D-Link.

Tra i prodotti in offerta, ricordiamo:

Il router DIR-2660:

Riuscire ad avere un software che riduce al minimo la congestione del traffico e fornisce streaming fluidi, non è cosa da poco. Il DIR-2660 usa contemporaneamente le bande wireless 2.4Ghz e 5Ghz con la tecnologia Dual-Band e MU-MIMO per offrire in modo efficiente la banda wireless e le velocità ottimali a tutti i tuoi dispositivi collegati, Inoltre con quattro porte Gigabit LAN, è possibile collegare dei dispositivi cablati e raggiungere velocità quattro volte superiori rispetto a quelle della generazione wireless N. In aggiunta, grazie alla potente protezione integrata di McAfee, il router assicura una difesa completa per ogni dispositivo della tua rete domestica e un software antivirus per dispositivi illimitati. Naviga online senza rendere vulnerabili la tua privacy e la tua sicurezza.

Il COVR‑C1202:

Trovare un posto in casa per lavorare o guardare una serie tv potrebbe essere difficile. Ogni zona della casa quindi deve essere coperta dalla connessione wi-fi. Il COVR‑C1202 permette una copertura ottimale – fino 325 metri quadrati – consentendo lo spostamento da una stanza all’altra o da un piano all’altro, rimanendo collegati a internet, senza interruzioni e senza dover alzare un dito. I 2 Covr Point consentono quindi una connessione uniforme e piacevole, senza disconnettere nessun dispositivo collegato. Inoltre, Il controllo di banda intelligente indirizza i dispositivi in modo che il Wi-Fi sia sempre al massimo.