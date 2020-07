La nuova versione della piattaforma MPS Monitor per il monitoraggio remoto dei dispositivi di stampa è stata premiata con il punteggio più alto in una valutazione di laboratorio completa e indipendente

MPS Monitor, piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e dispositivi multifunzione, ha ottenuto la valutazione Platinum per la sua piattaforma SaaS in Cloud, dopo test approfonditi e rigorosi eseguiti da Buyers Laboratory / Keypoint Intelligence in 5 categorie principali: Funzionalità & Produttività, Usabilità, Amministrazione & Sicurezza IT, Supporto & Formazione, Valore.

MPS Monitor 2.0 ha ottenuto il punteggio più alto disponibile (5/5) in 3 di queste categorie e un punteggio di 4/5 nelle altre due.

Il 2020 BLI Solution Report afferma:

– “MPS Monitor è una soluzione MPS completa che consente ai dealer di monitorare dispositivi di stampa distribuiti tra molti clienti, di gestire in modo proattivo il rifornimento dei consumabili e di utilizzare strumenti potenti e sofisticati per l’analisi dei dati.”

– “La sua architettura consente un’implementazione facile e veloce”

– “MPS Monitor ha fornito a Buyers Lab una ricca gamma di dati sui suoi dispositivi”

– “Un nuovo grande sviluppo è l’inclusione della piattaforma di Business Intelligence Microsoft PowerBI”

– “Per la sua ricchezza di funzionalità, MPS Monitor è un’ottima soluzione MPS”

Da oltre 10 anni MPS Monitor fornisce a dealer di tutto il mondo il monitoraggio dei dispositivi e la gestione dei contatori e della logistica dei consumabili tramite una piattaforma pay-per-use basata su Cloud. Nel 2016, la versione 1.0 della soluzione era stata già testata da BLI ottenendo un punteggio Gold, che l’aveva posizionata tra le migliori piattaforme sul mercato in quel momento.

I test BLI del 2020 hanno valutato le nuove funzionalità offerte agli utenti dalla versione 2.0: l’esclusiva tecnologia di cluster DCA (Data Collection Agent) multi-piattaforma offre la massima affidabilità e sicurezza nella raccolta dei dati; integrazioni pronte all’uso con le più diffuse piattaforme ERP e un toolkit completo per sviluppatori API / SDK rendono più semplice che mai l’integrazione con i sistemi IT dei dealer; la sicurezza e la privacy dei dati sono gestite all’interno di un ambiente certificato ISO27001; MS PowerBI Embedded Analytics e il nuovo modulo di Supplies Intelligence consentono ai dealer di ottimizzare i loro processi operativi e di analizzare i dati di Business attraverso le più avanzate tecnologie di AI e BI.

“Il sigillo Platinum di BLI rappresenta per noi un traguardo eccellente, che premia l’incredibile lavoro svolto dall’intero team di MPS Monitor per creare la versione 2.0 “, afferma Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor Srl. “Il nostro obiettivo, chiaro sin da quando abbiamo iniziato la progettazione e l’implementazione della nuova versione, era quello di posizionare la piattaforma al di sopra del mercato in termini di ricchezza di funzionalità, usabilità, sicurezza, integrabilità e valore di business generato. Il 2020 BLI Report e la valutazione Platinum ci fanno ritenere che questo obiettivo sia stato completamente raggiunto e gli eccellenti riscontri che riceviamo ogni giorno da migliaia di dealer che utilizzano MPS Monitor 2.0 in oltre 55 paesi, lo confermano pienamente”, conclude De Blasi.