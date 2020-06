Le funzionalità avanzate di reporting e BI integrate in MPS Monitor 2.0 permettono la creazione di un ambiente di analisi personalizzato

per le specifiche esigenze dei dealer

MPS Monitor rende disponibile Analytics, una piattaforma completa di Business Intelligence basata sulla tecnologia Microsoft PowerBI ed integrata in MPS Monitor 2.0, la soluzione Software-as-a-Service (SaaS) per la gestione remota dei dispositivi di stampa e i Managed Print Services.

Tutti gli utenti di MPS Monitor 2.0 possono ora utilizzare tutti i dati relativi ai propri clienti e ai dispositivi monitorati per creare sofisticati report di Business Intelligence, dashboard e visualizzazioni interattive, e prendere così decisioni di business sempre più rapide ed efficaci.

MPS Monitor 2.0 Analytics si basa sulla tecnologia Microsoft PowerBI Embedded: gli utenti possono quindi fruire in maniera completa di tutte le funzioni di reporting e BI analizzando i propri dati, senza necessità di acquistare una licenza PowerBI, e senza esportare o trasferire dati tra sistemi diversi.

In particolare, a partire da report e dashboard predefinite, mirate a presentare in maniera efficace le informazioni e le analisi più comuni, MPS Monitor 2.0 Analytics consente al singolo dealer di creare ambienti di analisi personalizzati in cui aggregare, filtrare e interpretare in maniera mirata e versatile i dati utili nelle aree principali di MPS Monitor, quali connettori, dispositivi, clienti, volumi stampati, spedizioni di materiali di consumo, stato del parco, operazioni remote e molte altre informazioni. I report ottenuti sono poi facilmente condivisibili con altri utenti MPS Monitor e con i clienti, per una gestione ottimizzata che consente di comprendere e prevedere i principali indicatori di andamento della attività.

L’accesso ad Analytics avviene dal menù principale di MPS Monitor, e mette a disposizione dell’utente tutte le funzionalità offerte da PowerBI: la creazione in modalità self-service di dashboard interattive e che si aggiornano automaticamente con i dati provenienti dai dispositivi di stampa permette di personalizzare la propria esperienza di utilizzo del portale MPS Monitor.

MPS Monitor è fra le principali soluzioni a livello globale per la gestione remota delle stampanti e dei Managed Print Services. La piattaforma è disponibile in Cloud, in modalità Software-as-a-Service (SaaS), per tutti i dealer, di qualsiasi marca di stampanti ed in qualsiasi nazione, che hanno l’obiettivo di governare in modo semplice e altamente efficiente i propri servizi di stampa gestita, migliorando i livelli di servizio ai clienti e riducendo drasticamente i costi. È possibile richiedere una demo gratuita direttamente sul sito web di MPS Monitor, a questo link.