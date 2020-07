Il riconoscimento evidenza l’impegno di Fortinet nel garantire un’implementazione facile e sicura delle soluzioni di sicurezza SaaS, VM security o container security per proteggere i workload e le applicazioni Azure

Fortinet, specialista globale nel settore delle soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate, ha vinto il premio “Commercial Marketplace Partner of the Year 2020” di Microsoft. Fortinet è stata riconosciuta tra i migliori partner Microsoft a livello globale per aver garantito eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti basate sulla tecnologia Microsoft.

Le aziende spesso sono limitate in termini di risorse e competenze in materia di cloud security, e quindi preferiscono utilizzare alcune funzionalità come la Security-as-a-Service e i modelli pay-as-you-go. Tenendo presente queste premesse, Fortinet offre la più ampia gamma di soluzioni di sicurezza nativamente integrate con Azure e disponibili su Azure Marketplace. I prodotti disponibili attraverso Azure Marketplace includono il pluripremiato FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW) di Fortinet e FortiWeb Cloud as a service.

“Questo premio testimonia la comprovata crescita e il successo dell’offerta di Fortinet su Marketplace Azure; dal lato nostro continuiamo a vedere una significativa richiesta da parte dei clienti. Siamo felici di consolidare il nostro impegno comune per far sì che i clienti possano adottare il cloud in tutta tranquillità, consentendo un’implementazione – rapida e semplice – dei nuovi servizi di sicurezza”, spiega John Maddison, EVP of Products e CMO di Fortinet.

Il riconoscimento “Commercial Marketplace Partner of the Year 2020” di Microsoft premia Fortinet per aver eccelso nel settore: Il Microsoft Partner of the Year Award valorizza i partner Microsoft che nell’ultimo anno hanno sviluppato e fornito soluzioni all’avanguardia basate su tecnologia Microsoft. I vincitori sono stati classificati in diverse categorie, tra una serie di oltre 3.300 candidati provenienti da più di 100 Paesi in tutto il mondo.

“È un vero onore premiare i vincitori e i finalisti dei Microsoft Partner of the Year Awards 2020”, ha dichiarato Gavriella Schuster, Corporate Vice President One Commercial Partner in Microsoft. “Questi partner sono capaci di guardare oltre, offrendo soluzioni mirate che aiutano le aziende di tutto il mondo a risolvere le complesse sfide che si trovano ad affrontare – dalla comunicazione e la collaboration virtuale fino al supporto ai clienti a sfruttare appieno il proprio potenziale con i servizi cloud Azure, e molto altro. Personalmente posso dirmi orgogliosa di premiare ogni singolo vincitore e finalista”.