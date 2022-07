Connettività Lelanet al rally Coppa Città di Lucca

Lelanet, business unit di HiSolution, che abilita le imprese alle migliori soluzioni tecnologiche di telecomunicazioni sul mercato, è stata scelta da ACI Lucca come partner tecnologico e fornitore ufficiale di connettività Wi-Fi per la 57esima edizione del rally Coppa Città di Lucca, che si svolgerà il 29 e 30 Luglio prossimi.

La gara rappresenta un evento di spicco per gli appassionati del rallismo regionale e catalizza l’interesse anche di un elevato numero di appassionati della disciplina provenienti da tutta Italia.

La sede dell’Automobile Club Lucca sarà il cuore dell’evento: Direzione di Gara, segreteria e sala stampa faranno, infatti, base presso la struttura e gli ampi spazi esterni saranno destinati ai team partecipanti alla gara.

Lelanet, che già da lungo tempo annovera ACI Lucca tra i suoi clienti, è stata incaricata di mettere a disposizione la propria copertura Wi-Fi a tutti gli addetti ai lavori della Coppa Città di Lucca. La sua connettività, che verrà erogata dal 28 al 31 luglio, collegherà in modo sicuro, stabile e performante oltre 1.500 addetti ai lavori durante tutto l’evento garantendo copertura gratuita e illimitata per tutta la zona riservata ad ACI.

Ciò consentirà ai team di mappare agevolmente i percorsi, scaricare dati e svolgere tutte quelle attività a supporto dei piloti che richiedono una connessione stabile e performante.

Lelanet, in qualità di partner tecnologico e fornitore ufficiale dell’evento, ha già predisposto un’infrastruttura dedicata con apparati access point per garantire connettività e copertura Wi-Fi per l’intera sede di ACI Lucca e per l’area esterna antistante da cui avrà inizio la gara. Verrà quindi predisposta un’area Hotspot che permetterà di navigare a tutti gli operatori coinvolti, tramite accesso con credenziali.

Come sottolineato in una nota officiale alla stampa da Marco De Luca, Responsabile Commerciale di Lelanet: «Siamo molto contenti e orgogliosi della fiducia che ACI Lucca ci riconferma con questo incarico per la professionalità e la validità delle nostre soluzioni. A questo si aggiunge la soddisfazione di poter essere parte attiva di uno degli eventi sportivi più emozionanti e significativi del nostro territorio e ci consente di posizionarci tra i primi partner che saranno impegnati su nuovi progetti da sviluppare congiuntamente per ACI nei prossimi mesi».