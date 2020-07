Le soluzioni di Contact Center di Avaya sono state premiate per le performance e la visione strategica. Il riconoscimento certifica la solidità dell’offerta Cloud e la qualità della customer experience abilitata grazie all’utilizzo dei sistemi AI di Avaya

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, è stata riconosciuta come Leader nel report ‘The Aragon Research Globe™ for Intelligent Contact Center 2020’.

Le soluzioni Avaya per i Contact Center consentono a milioni di agenti, che operano in migliaia di aziende in tutto il mondo, di offrire assistenza ai clienti per risolvere le loro difficoltà e rispondere alle loro richieste ogni giorno. Il personale dei Contact Center utilizza la tecnologia Avaya per collaborare e migliorare la produttività, lavorando in remoto, da qualsiasi luogo.

Secondo il rapporto, redatto dal Research Lead Analyst di Aragon Research, Jim Lundy, “Il mercato dei contact center si sta evolvendo per affrontare i cambiamenti determinati dalle mutate aspettative dei clienti e da requisiti aziendali più stringenti e Avaya è all’avanguardia nell’integrare l’innovazione nel “customer journey”, grazie anche all’applicazione di tecnologie AI di ultima generazione”.

“Le solide funzionalità delle soluzioni AI di Avaya – sia quelle native sia quelle offerte attraverso partnership come l’integrazione con Google Contact Center AI – sono state apprezzate in modo specifico per le capacità di migliorare l’esperienza del cliente e anticiparne le esigenze. La competenza di Avaya consente ai clienti di integrare nuove funzionalità nel mercato delle tecnologie vocali e nel segmento del client engagement basato sull’utilizzo di tecnologie AI”, ha aggiunto Lundy. “Avaya in ambito contact center dispone di una delle più ampie basi di installato, offre soluzioni cloud private, pubbliche e ibride, e prosegue il proprio percorso di innovazione”.

Avaya fornisce decine di migliaia di licenze al 90% delle aziende Fortune 100 e ad oltre la metà delle aziende Fortune 500. La soluzione OneCloud CCaaS multicloud di Avaya soddisfa le esigenze delle aziende che stanno valutando la migrazione a un contact center cloud. I clienti globali di Avaya, tra cui Banco Galicia, C3i Solutions (una HCL Technologies Company) e Hydro Ottawa, guidano l’innovazione nei rispettivi mercati grazie all’utilizzo del portfolio Intelligent Contact Center di Avaya.

“Le soluzioni di Contact Center di Avaya consentono ai nostri clienti di rafforzare il proprio brand perché li mettono in grado di interagire in modo ottimale con gli utenti finali e di offrire loro una customer experience di qualità con qualsiasi modello di implementazione e in qualsiasi parte del mondo”, ha dichiarato Anthony Bartolo, Executive Vice President e Chief Product Officer di Avaya. “Un contact center intelligente rafforza la preferenza verso il brand fornendo ai clienti esperienze d’uso coerenti e senza interruzioni del servizio di assistenza. Noi siamo impegnati ad aiutare le aziende a migliorare i risultati di business ottimizzando il customer journey. Ogni giorno, milioni di persone utilizzano un contact center Avaya senza probabilmente rendersene conto. Siamo entusiasti di essere stati identificati come Leader da Aragon Research e non vediamo l’ora di continuare a contribuire al successo dei nostri clienti, guidando l’innovazione continua verso le “esperienze che contano”.

Il posizionamento di Avaya nel report è stato rafforzato dalla presenza di soluzioni come Avaya Spaces, un’applicazione cloud per le riunioni e la collaborazione in team a costi contenuti che cambia il modo in cui il lavoro viene svolto, e Avaya Cloud Office, una soluzione all-in-one che aiuta le aziende a fare leva sulle comunicazioni in cloud per rafforzare il proprio business e consentire ai dipendenti di incontrarsi, condividere informazioni e collaborare in modo produttivo, ovunque essi si trovino. Entrambe le soluzioni possono essere integrate come strumenti chiave di comunicazione e collaborazione per le aziende che intendo dotarsi di call center” intelligenti”, quindi più reattivi, efficaci ed efficienti.

Il report annuale Aragon Research Globe è uno strumento di valutazione del mercato che rappresenta graficamente la valutazione di Aragon Research di un mercato specifico e dei rispettivi vendor. Aragon Research ha esaminato i principali fornitori del settore e li ha classificati in base a tre dimensioni di analisi: strategia, performance e portata. I “Leader” emergono come tali perché adottano strategie globali che si allineano con la direzione dell’industria e della domanda del mercato e si comportano efficacemente implementando queste direttrici strategiche.

Aragon Research Globe Disclaimer

Aragon Research non sostiene i vendor – o loro prodotti e/o servizi – a cui fa riferimento nelle sue pubblicazioni, e non consiglia agli utenti di selezionare i vendor che hanno ricevuto il punteggio più alto. Gli studi pubblicati di Aragon Research contengono le opinioni espresse da Aragon Research and Advisory Services e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Aragon Research offre i propri report di ricerca e le informazioni in esse contenute “COSÌ COME SONO”, senza garanzie di alcun tipo.