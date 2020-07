La videosorveglianza urbana nell’era post Covid-19

Appuntamento online a secsolutionforum il prossimo 23 settembre con il convegno intitolato: “Videosorveglianza urbana integrata”

“Videosorveglianza urbana integrata”, organizzato da Ethos Media Group in collaborazione con l’Ordine e la Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Pescara, è il titolo del convegno che si svolgerà nella prima giornata del live event secsolutionforum il prossimo 23 settembre.

L’era post Covid ha accelerato la diffusione di impianti e/o sistemi integrati di videocontrollo che impiegano tecnologie avanzate come l’IA. La progettazione integrata e le applicazioni reali riguardanti le Smart City si stanno diffondendo da tempo. La crisi sanitaria ha ulteriormente accelerato la richiesta di centri urbani Covid free. Videosorveglianza, video analisi e termo scansione diventano strumenti determinanti non solo per la vigilanza ma anche per la tutela della salute del cittadino.

Durante questo incontro online i professionisti di settore tracceranno un quadro della situazione odierna per quanto riguarda tutti gli aspetti, dalla necessità di una progettazione integrata alla videosorveglianza, non solo tecnologici ma anche legali.

Il convegno offre a tutti gli organi di vigilanza, amministratori e progettisti l’occasione di poter partecipare a una full immersion per far inquadrare una più moderna progettazione e acquisire le conoscenze indispensabili per porre la tecnologia e le strategie al servizio della collettività: impatto con la normativa privacy/GDPR, smart community e soluzioni City Covid free.

Il convegno prevede, a livello nazionale, il rilascio di crediti formativi per gli ingegneri iscritti all’Albo.

Il programma del convegno

L’evento online si svolgerà dalle 9.00 alle 12.30 e prevedere una serie di interventi dove verranno trattati tutti gli aspetti chiave e più attuali della videosorveglianza:

Sicurezza Urbana: l’ingegnere dell’informazione, figura chiave della progettazione strategica integrata, Paolo Evaristo Mancini – Ingegnere, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara;

Da abilitanti ad “abilitate”: come le tecnologie hanno supportato – e supportano la gestione della sicurezza nell’emergenza Covid-19, Giulio Iucci – Presidente ANIE Sicurezza;

Privacy e videosorveglianza: L’impatto privacy delle soluzioni anti contagio nella videosorveglianza urbana, Marco Soffientini – Avvocato esperto di privacy e diritto delle nuove tecnologie e docente Ethos Academy;

AI e Smart City: L’intelligenza artificiale al servizio delle aree urbane: Massimo Grassi – Sales Engineer di Panasonic Europa.

La registrazione degli Ingegneri al convegno dovrà essere effettuata attraverso il Portale di Formazione dell’Ordine e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il programma delle due giornate di secsolutionforum è disponibile qui ed è in costante aggiornamento, per registrarsi e per maggiori informazioni visitate il sito secsolutionforum.