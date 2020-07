L’accordo con Centrify assicura un approccio innovativo alla sicurezza IT per consentire ai rivenditori di Arrow di vincere le sfide di trasformazione digitale

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, ha stretto un accordo di distribuzione paneuropeo con Centrify, specialista in sicurezza informatica, che copre l’intero portafoglio di soluzioni PAM (Privileged Access Management). L’approccio Identity-Centric di Centrify al PAM si basa sui principi Zero Trust del “mai fidarsi, verificare sempre, garantire i privilegi minimi necessari”.

Si tratta di soluzioni progettate per proteggere le organizzazioni da accessi non autorizzati e violazioni dei dati, gestendo i permessi per le persone e, sempre più spesso, per le apparecchiature elettriche, che risultano frammentati in ambienti ibridi e multi-cloud. Con Centrify, la gestione amministrativa e l’accesso vengono garantiti senza soluzione di continuità, le posture di sicurezza e conformità sono rafforzate e i dispositivi IT vengono difesi dalle minacce informatiche.

Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions di EMEA, ha dichiarato: “Molte violazioni dei dati vengono eseguite ottenendo l’accesso alle infrastrutture critiche e ai dati sensibili tramite credenziali privilegiate compromesse. Le soluzioni per la sicurezza informatica di Centrify offrono un approccio innovativo ai nostri rivenditori che vincono le sfide di sicurezza intrinseche che le organizzazioni, inevitabilmente, incontrano nel corso dei progetti di trasformazione digitale”.

Chris Peterson, Vice President of Worldwide Channels & Alliances di Centrify, ha sottolineato: “L’impresa moderna richiede un approccio adeguato nella gestione degli accessi privilegiati. Un archivio con password oggi non è più sufficiente a proteggere il nuovo contesto di business dalle minacce, soprattutto quando si parla di contesti legati a cloud, DevOps, container e microservizi, ambienti che hanno ampliato in modo significativo la complessità dell’IT. Le soluzioni PAM Identity-Centric di Centrify aiutano qualsiasi organizzazione a ottimizzare e proteggere l’accesso privilegiato, sia che il richiedente sia una persona sia che si tratti di un’apparecchiatura IT, in ambiente cloud o on-premise. La partnership con Arrow amplia in modo significativo la diffusione, l’estensione e la portata della nostra strategia di canale”.

Le soluzioni di Centrify semplificano la gestione dei privilegi centralizzando l’identità delle apparecchiature elettriche e di quella umana. Implementando il sistema di accesso con il minor numero di privilegi, le organizzazioni riducono le superfici di attacco, migliorano la visibilità dell’audit e della conformità, riducendo rischi, complessità e costi per l’impresa moderna e ibrida.