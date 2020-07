Nuovo servizio e-commerce per Melchioni Ready

Melchioni Ready offre ai propri clienti un servizio e-commerce ancora più comodo e rapido riducendo i tempi di consegna degli ordini



In un periodo che ha visto crescere in maniera esponenziale gli acquisti tramite gli store online, evidenziando l’importanza di poter acquistare comodamente dai propri dispositivi elettronici, un fattore cruciale è rappresentato dalla rapidità dei tempi di consegna. Per restare ancora più vicino ai propri clienti, l’e-commerce Melchioni Ready ha scelto di innalzare il livello del servizio offerto, velocizzando ulteriormente i tempi di consegna della merce.

Tutti gli ordini, effettuati entro le ore 16.00 tramite il sito, vengono ora evasi in giornata, nel pieno rispetto delle misure in vigore per la tutela della salute.

La rapidità di consegna degli ordini rappresenta da sempre uno dei punti di forza di Melchioni Ready, oltre ad una gamma di prodotti unica, una vetrina e-commerce facile e comoda da utilizzare, prezzi competitivi ed una piattaforma d’acquisto ‘Web Centric’ realmente innovativa.

Melchioni Ready è il primo e-commerce 100% italiano nel panorama della distribuzione online di componenti elettronici, elettromeccanici e di attrezzature industriali. Con una gamma di soluzioni che include decine di migliaia di prodotti dei maggiori marchi, Melchioni Ready è il canale di riferimento per tutti gli operatori B2B che necessitano, in breve tempo, di ridotti quantitativi di materiale.

Dal primo gennaio 2020 Melchioni Elettronica Professionale è confluita in Melchioni Ready, permettendo all’e-commerce di rivolgersi non solo ai liberi professionisti dotati di Partita Iva ma anche al mercato del retail (rivenditori e grossisti di componenti elettronici e materiale elettrico) con un’offerta personalizzata.