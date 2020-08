Arrow Electronics distribuisce Puppet in EMEA

Arrow e Puppet siglano un accordo di distribuzione esclusiva

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, annuncia un accordo di distribuzione con Puppet, leader nell’automazione delle infrastrutture. L’accordo si estende a Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Aggiungendo Puppet alla propria offerta, Arrow assicura nuove opportunità ai rivenditori del canale IT, coniugando soluzioni di fornitori leader con opzioni ampiamente utilizzate per automatizzare i processi di business delle imprese clienti.

In base ai dati forniti da Puppet, oltre 40.000 aziende in tutto il mondo, tra cui il 75% delle imprese di Fortune 100, si sono già affidate alla tecnologia e ai prodotti correlati di Puppet per automatizzare l’infrastruttura e la delivery delle applicazioni. La soluzione Puppet Enterprise consente infatti alle aziende di fornire e gestire la quasi totalità delle infrastrutture su larga scala, con automazione con agent, priva di agent e attraverso metodologie task, model ed event-driven, basata su un’unica piattaforma, applicando continuamente policy di sicurezza e conformità.

Arrow distribuirà anche Puppet Remediate, una soluzione che aiuta i team addetti alle operazioni IT a dare priorità e a risolvere le vulnerabilità di sicurezza in modo più rapido e su larga scala. I clienti avranno accesso anche all’innovativa Puppet Relay, l’ultima piattaforma event-driven di Puppet che combina tutti gli strumenti e le tecnologie di cui i DevOps engineers necessitano per gestire in modo efficace il loro ambiente.

“In un panorama IT sempre più complesso, automatizzare le azioni attraverso l’infrastruttura a ogni livello e su ogni superficie è più importante che mai” ha dichiarato Paul Heywood, Chief Revenue Officer di Puppet. “Arrow conosce le esigenze di CIO, DevOps, team di networking e sicurezza, e la criticità dell’automazione e dell’orchestrazione che lavorano in armonia con la virtualizzazione, il cloud, gli analytics e gli stack di sicurezza, insieme a tutti gli altri strumenti e flussi di lavoro che i team aziendali hanno oggi a disposizione.”

“Il portfolio della gamma offerta da Arrow e Puppet si legano perfettamente l’uno all’altro, dato che Puppet collabora con i principali fornitori mondiali automatizzando le configurazioni delle loro soluzioni” afferma Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions di EMEA. “Puppet è diventato uno standard del settore che si applica a tutte le infrastrutture e a tutte le attività produttive. Siamo impazienti di lavorare con Puppet poiché stiamo aumentando la nostra focalizzazione sull’automazione IT e sulla sicurezza dei DevOps nel mix completo delle nostre soluzioni sia per ambienti on-premise che multi-cloud”.