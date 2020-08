Il nuovo Synology DiskStation DS1520+ è pensato per un cloud privato versatile e scalabile

Synology ha annunciato il nuovo sistema di archiviazione DS1520+ a 5 vani, studiato appositamente per piccoli uffici e ambienti domestici. Ideale per il backup dei dati e per l’organizzazione di librerie multimediali, il DS1520+ è un’opzione versatile e scalabile per creare il proprio cloud privato.

Panoramica sul DS1520+

Accesso ai siti web più veloce del 126%1

Operazioni di calcolo del 16% più veloci1

Cinque slot interni con un supporto fino a 152 unità

Fino a 240 TB di capacità raw2

Doppi slot per cache SSD M.2 2280 NVMe

Disponibilità

Il DS1520+ va ad aggiungersi alla serie 20 ed è disponibile presso i partner e i rivenditori Synology in tutto il mondo.

1. I valori delle prestazioni sono basati sul miglioramento medio percentuale dell’unità DS1520+ rispetto all’unità DS1019+, secondo i test eseguiti nei laboratori Synology. Miglioramento della risposta misurato mediante l’efficacia di risposta delle applicazioni web PHP e miglioramento delle prestazioni di calcolo misurato utilizzando l’indicizzazione dei file in Synology Drive e l’indicizzazione delle foto in Synology Moments. I guadagni sulle prestazioni possono variare in base all’ambiente, al tipo di uso e alla configurazione.