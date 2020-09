Checkpoint Systems lancia NEO-NS40, la prima antenna antitaccheggio progettata per le casse in-lane incentrata sul design

Checkpoint Systems annuncia l’antenna NS40, un’ulteriore alternativa al portfolio della gamma NEO che offre ai retailer alimentari e supermercati una protezione dai furti discreta ed efficace nelle corsie vicine alle casse.

Progettata per essere installata in cassa, NS40, basata su tecnologia NEO, è caratterizzata da un design ultra sottile, brevettata con una tecnologia con un raggio d’azione di 360 gradi, che insieme ai vantaggi della connettività Bluetooth ne permettono una facile installazione e spostamento a seguito di remodeling del punto vendita senza la necessità di dover forare il pavimento.

Localizzata al margine della zona di checkout, dopo che i prodotti sono stati scansionati e gli accessori antitaccheggio disattivati, l’antenna è, infatti, in grado di riconoscere efficacemente le etichette non disattivate e quelle nascoste.

Inoltre il suo design innovativo libera integralmente la vasca della cassa semplificando e velocizzando la preparazione dei sacchetti da parte dei clienti migliorandone quindi la customer experience.

In tal senso, l’antenna NS40 può essere adattata a ogni tipo di configurazione del punto checkout e può essere montata su superfici di metallo senza conseguenza sulla rilevazione.

Grazie al sistema di illuminazione a LED e ai file audio personalizzabili, il sensore consente all’operatore della cassa di gestire gli allarmi in piena efficienza.

Questo allarme tempestivo aiuta a fronteggiare gli incidenti dovuti a una mancata disattivazione, riducendo l’imbarazzo dei clienti, e in caso ci si trovi davanti a un tentativo di furto, consente al retailer di recuperare con successo la merce prima che raggiunga l’uscita.

Disponibile nella sua versione standard in acciaio satinato, NS40 può essere fornita anche dipinta, vernicia a polvere o ricoperta in vinile per adattarsi al meglio con il design complessivo dello store.

Messaggi vocali personalizzati, suoni differenti e LED colorati possono essere creati per diversi tipi di allarme.

Inoltre, la connettività di NEO fornisce dati storici dei trend attraverso il servizio di SaaS Cloud, offrendo ai retailer una ricca fonte di dati per migliorare i risultati delle differenze inventariali e aiutare a monitorare le performance del punto vendita, fornendo anche un supporto proattivo per la manutenzione, con oltre il 50% dei problemi tecnici risolti in remoto.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Simon Edgar, Senior Director of Product Management di Checkpoint Systems: «L’antenna NS40 offre ai retailer un design rivoluzionario per i loro sistemi antitaccheggio nei pressi delle casse. La nuova antenna NS40 è già stata sperimentata con successo in Spagna e i feedback dei consumatori sono stati cruciali durante la realizzazione di questo progetto al fine di far coincidere il prodotto finale con i requisiti di utilizzo dei retailer. Il design, la capacità di identificare eventuali anomalie e la facilità di installazione fanno indubbiamente dell’antenna NS40 un prodotto leader del mercato».