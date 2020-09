La collaborazione tra Panasonic Security e A.I. Tech ha come obiettivo lo sviluppo di applicazioni di sicurezza basate su intelligenza artificiale

Panasonic ha annunciato oggi la sua collaborazione con la società di software A.I.Tech, con l’obiettivo di integrare sulle telecamere AI Engine i-PRO funzionalità AI e applicazioni intelligenti innovative. La serie fornisce soluzioni aziendali basate sul deep learning, ideali nell’attuale contesto segnato dall’emergenza COVID-19.

Le applicazioni di deep learning vengono eseguite direttamente sulle telecamere, eliminando la necessità di server aggiuntivi per i calcoli analitici, pur garantendo gli stessi elevati livelli di precisione. I vantaggi includono anche un basso costo di gestione (TCO – Total Cost of Ownership) per l’infrastruttura di sicurezza, oltre ad un’elaborazione più rapida e alla possibilità di ricevere allarmi, notifiche o informazioni ancora più immediati da parte delle applicazioni.

Alcune delle applicazioni di AI integrate possono contribuire, nell’attuale contesto di emergenza pandemica, alla gestione del distanziamento sociale, dei livelli di assembramento (a partire dal conteggio presenze), e del monitoraggio di individui che non indossano le mascherine.

All’interno degli store, queste telecamere possono essere utilizzate per migliorare la customer experience. Inoltre, possono essere impiegate nelle smart city per il monitoraggio del traffico e i parcheggi intelligenti. Infine, sono utili per garantire la sicurezza durante gli eventi o nei principali snodi del trasporto pubblico.

Grazie a questa collaborazione tra la divisione Panasonic Security e la società A.I. Tech, queste applicazioni sono completamente integrate nella gamma di telecamere Panasonic serie X i-PRO con processore AI, lanciata sul mercato lo scorso luglio, che comprende: le telecamere con risoluzione 5MP, già disponibili sul mercato, ed altre con risoluzione 4K, che saranno disponibili a partire da novembre. Tutti i modelli della nuova serie AI Engine X i-Pro sono dotati di corpo camera antivandalo di tipo dome o box, per interni ed esterni.

“Le telecamere della serie AI-Engine di Panasonic faranno da apripista per una serie di prodotti all’avanguardia – che le nostre fabbriche lanceranno sul mercato nei mesi a venire, venendo sempre più incontro all’esigenza d’innovazione richiesta dai nostri clienti”, ha dichiarato Gerard Figols, European Head della BU Panasonic Security.

Alessia Saggese, Sales & Marketing Director presso A.I Tech, ha aggiunto: “La collaborazione con Panasonic consente a tutti i clienti di sfruttare per la prima volta i vantaggi derivanti dalle nostre applicazioni basate sul deep learning, utilizzando l’incredibile potenza del processore AI sulle telecamere i-PRO di Panasonic. Questo ci offre la fantastica opportunità di adattare l’hardware di sicurezza alle esigenze specifiche di un’azienda o di una comunità”.

Per ulteriori dettagli sulle applicazioni di A.I. Tech basate sul deep learning disponibili con le telecamere Panasonic serie X i-PRO, visitate il sito ufficiale.