I dispositivi Panasonic TOUGHBOOK e i wearable con smart scanning ProGlove, elementi essenziali per una soluzione di voice picking moderna per la supply chain

Panasonic ha stretto una partnership con ProGlove, specialista nella tecnologia ergonomica indossabile per l’industria, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le proprie soluzioni per la supply chain. I prodotti TOUGHBOOK e ProGlove rappresentano due delle soluzioni di mobile computing più resistenti sul mercato: insieme, costituiscono una soluzione di scansione stand-alone, o si inseriscono tra le soluzioni di voice picking Panasonic dedicate a supply chain, operazioni di magazzino, controllo dell’inventario e retail.

ProGlove MARK è il primo scanner smart indossabile per l’industria realizzato come un guanto e che mette al primo posto un design incentrato sull’uomo. Lo scanner di codici a barre wireless, leggero e robusto, può ridurre i tempi di scansione anche del 50% e gli errori del 33%. In grado di sostituire palmari o ring scanner a filo o wireless, consente agli operatori di lavorare a mani libere e con la massima agilità per gestire altri task. La soluzione è adatta a postazioni di lavoro statiche, semi-statiche e dinamiche nel settore della produzione e della logistica, come ad esempio per assemblaggio, handling, controllo qualità, inbound/outbound, picking e trasporto di materiali.

La gamma ProGlove MARK 2 si adatta perfettamente alle soluzioni di voice picking flessibili Panasonic che combinano l’uso di auricolari bluetooth con il dispositivo handheld rugged TOUGHBOOK N1 o il tablet TOUGHBOOK A3, un barcode scanner integrato o il ProGlove MARK 2, una fondina/tracolla e l’applicazione vocale personalizzata TOUGHBOOK Omnia.

“In un campo sfidante come quello della supply chain, dove ogni secondo conta, ProGlove è il partner ideale per lavorare insieme a Panasonic TOUGHBOOK,” afferma Jon Tucker, General Manager Solutions and Engineering di Panasonic TOUGHBOOK Europe. “Insieme possiamo fornire soluzioni che facciano risparmiare secondi a ogni scansione, offrendo un rapido ritorno sull’investimento.”

Manuel Bönisch, VP of Strategic Initiatives di ProGlove, aggiunge: “Abbiamo trovato in Panasonic un partner perfetto, che condivide la nostra visione con l’obiettivo di fornire all’industria soluzioni rugged, innovative e user friendly, per costruire un ambiente di lavoro più agevole ed efficiente”.