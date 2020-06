Panasonic: la famiglia TOUGHBOOK si allarga col modello A3

Il nuovo tablet rugged Android è supportato da Panasonic COMPASS 2.0, la suite per strumenti di gestione aziendale dei dispositivi TOUCHBOOK Android

La missione di Panasonic è da sempre quella di migliorare la vita dei suoi clienti attraverso la tecnologia e va proprio in questa direzione il lancio del nuovo Panasonic TOUGHBOOK A3, un nuovo tablet fully rugged con display da 10,1 pollici e dotato di sistema operativo Android 9.0 Pie.

Il nuovo TOUGHBOOK A3 è pensato proprio per rendere più produttivi gli utenti che si trovano anche in condizioni ambientali critiche fornendo un dispositivo resistente, sicuro, affidabile, performante e tailor made.

“Tutti i device della gamma TOUGHBOOK nascono per soddisfare cinque esigenze – esordisce Jan Kaempfer, General Manager of Marketing di Mobile Solutions Business Division – Europe – che sono: costi contenuti con un bassissimo TCO, funzionalità sempre innovative per la produttività degli utenti, l’operabilità ovunque ci si trovi (in ufficio, su veicoli o sul campo), la semplicità e la possibilità di costruire su misura a seconda del bisogno del cliente”.

Il nuovo TOUGHBOOK A3 è studiato per i mercati verticali dell’automotive, della logistica, degli ambienti enterprise e per la pubblica amminstrazione. Lanciato oggi, sarà disponibile in Europa a partire dal mese di agosto.

Puntualizza infatti Kaempfer: “Successore del popolare TOUGHBOOK A2, il TOUGHBOOK A3 è un dispositivo pronto all’uso per i lavoratori mobili dei magazzini che maneggiano carrelli elevatori, per il personale sul campo e per chi opera nel settore automotive e ha bisogno di dispositivi da dedicare a diagnostica, data management e controlli operativi; o ancora per il personale dei servizi di emergenza che necessitano di una soluzione di mobile computing sicura ed efficace”.

Baris Koc, Product Marketing Manager per la gamma TOUGHBOOK in Europa ci ha guidato alla scoperta delle caratteristiche e delle funzionalità del nuovo nato in casa Panasonic.

A partire dalla sorprendente durata della batteria di 9 ore (con batterie standard) o 15,5 ore (con batterie opzionali più grandi e di doppia capacità). Il dispositivo garantisce una visione ottimale in tutte le condizioni meteo e di luce e offre un’ampia gamma di porte opzionali che possono essere configurate per rispondere ai diversi bisogni della forza lavoro sul campo.

Altra novità interessante è che il nuovo TOUGHBOOK A3 supporta Panasonic COMPASS 2.0, la suite di strumenti di gestione aziendale per i tablet rugged e dispositivi Panasonic TOUGHBOOK con sistema operativo Android.

Il TOUGHBOOK A3 è equipaggiato per aiutare i lavoratori in mobilità a fronteggiare i compiti più difficili sul campo. Resiste all’acqua e alla polvere (IP65) ed è testato per le cadute fino a 1,5 metri. Come accennato il device utilizza il sistema operativo Android 9 Pie, con CPU Qualcomm Octa-Core SDM660 (1.8GHz-2.2GHz) con supporto a lungo termine, 4GB di memoria e storage eMMC aumentato a 64GB.

Il display da 10,1 pollici (1920×1200) offre visibilità elevata, ed è progettato per un facile utilizzo e visione ottimale sia all’interno che all’esterno. Il display touchscreen 10-point può essere usato a mani nude, con i guanti da lavoro o con la penna capacitiva per prendere appunti o raccogliere firme in maniera accurata, anche sotto la pioggia. Il TOUGHBOOK A3 è dotato di fotocamera frontale da 5MP e microfono per effettuare videoconferenze, e di fotocamera posteriore da 8MP con flash per scattare foto o salvare documenti.

Il TOUGHBOOK A3 è disponibile con un’ampia gamma di interfacce business, tra cui USB Type-C (USB 3.0) e USB Type-A (USB 2.0). Sono disponibili 3 porte opzionali, personalizzabili con 5 diverse combinazioni per adattare il device a specifiche richieste aziendali, incluso lettore smartcard opzionale, lettore barcode o porta USB Type-A (USB 2.0 aggiuntiva).

Pensato anche per un utilizzo su ogni tipo di veicolo, il TOUGHBOOK A3 può essere facilmente montato su dock, e non ha rivali in fatto di capacità di comunicazione grazie al Bluetooth 5.0, in grado di offrire uno scambio di dati più veloce o comunicazioni su lunghe distanze. Supporta inoltre WLAN IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w con funzionalità MIMO. Il TOUGHBOOK A3 è ottimizzato per l’utilizzo del Global Positioning con Galileo e GPS in Europa, GLONASS in Russia, QZSS in Giappone e supporta Beidou in Cina.

Per garantire che il tablet rugged sia sicuro ed enterprise-ready, il TOUGHBOOK A3 è abbinato alla suite di strumenti per la gestione aziendale Panasonic COMPASS. Le ultime aggiunte al pacchetto COMPASS (Complete Android Services and Security) includono un nuovo tool proprietario di configurazione rapida, aggiornamenti migliorati sulla sicurezza fino alla fine del servizio più 3 anni, “OMNIA” (la nuova piattaforma di applicazioni mobile enterprise TOUGHBOOK) e un portale per sottoporre e certificare le nuove applicazioni per device Panasonic Android.