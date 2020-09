In combinazione con la app Marking System, la stampante portatile per etichette crea siglature industriali direttamente sul posto, consentendo di progettare le marcature dall’app installata sullo Smart Device e di inviarle poi alla stampante

Phoenix Contact lancia una nuova e maneggevole stampante a trasferimento termico Thermomark GO che permette di etichettare in modo flessibile, ovunque ed in qualsiasi momento. In combinazione con la app Marking System, la stampante portatile per etichette crea siglature industriali direttamente sul posto, consentendo di progettare le marcature dall’app installata sullo Smart Device e di inviarle poi alla stampante.

Il controllo della stampante avviene tramite l’interfaccia wireless verso il dispositivo intelligente, via Bluetooth, NFC o tramite porta USB. L’app guida l’utente in modo chiaro ed intuitivo lungo l’intero processo di marcatura.

La stampante a trasferimento termico di Phoenix Contact offre ampie possibilità di impiego in interni come all’esterno. Le etichette pretagliate ed i materiali continui offrono massima flessibilità. I materiali sono disponibili in sistemi a cartucce uniformi. La massima larghezza di stampa è di 24 mm, la risoluzione di 203 dpi. Con un peso di soli 600 grammi, la stampante utilizza la tecnica di stampa a trasferimento termico.