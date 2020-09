Per IDC MarketScape, Konica Minolta è riuscita a far crescere in modo significativo il suo portafoglio prodotti e le sue capacità nei servizi IT

Nel MarketScape di IDC intitolato: “Worldwide Print Transformation 2020 Vendor Assessment” Konica Minolta è stata nominata “Leader” per aver saputo perseguire una strategia volta a far crescere in modo significativo il suo portafoglio prodotti e le sue capacità nei servizi IT.

Da sempre riconosciuta per i suoi clienti e per un forte portfolio di soluzioni in grado di supportarli nella crescita verso la loro maturità digitale, Konica Minolta ha visto riconosciuta da IDC MarketScape la capacità di eseguire questo piano in aree mirate come i servizi IT gestiti, la sicurezza, il Voice over IP (VoIP), la gestione dei contenuti aziendali, l’outsourcing dei processi aziendali e le soluzioni verticali specifiche ERP e CRM.

Il rapporto osserva che “… i clienti che cercano qualcosa di più di un semplice aggiornamento del loro portafoglio di stampanti/MFP e hanno una visione dell’evoluzione dell’ambiente di lavoro nel futuro potrebbero prendere in considerazione Konica Minolta”.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Olaf Lorenz, Senior General Manager, Divisione Trasformazione Digitale di Konica Minolta Business Solutions Europe: «Questa valutazione conferma che siamo leader nella Trasformazione della Stampa».

Facendo, poi, riferimento agli eventi attuali che hanno portato a un’impennata del lavoro digitale, ancora Lorenz spiega il potenziale per i suoi clienti: «Come risultato della pandemia, abbiamo tutti fatto parte del più grande progetto di home-office del mondo. Ogni giorno, le aziende di tutto il mondo avevano bisogno di assicurarsi che il lavoro venisse fatto e che gli affari continuassero. Allo stesso tempo, dovevano garantire la protezione della salute dei loro dipendenti – questo ha sicuramente reso la trasformazione digitale una preoccupazione primaria. La “nuova normalità” degli uffici ibridi accelererà la necessità di un posto di lavoro digitale più connesso e intelligente – un posto di lavoro che permetta l’accesso remoto ai flussi di lavoro e ai dati critici per il business in ogni momento. La nostra missione è aiutare i nostri clienti a raggiungere il livello successivo nella maturità digitale della loro organizzazione. Li aiutiamo a guidare e controllare in modo efficiente questo processo di trasformazione semplificando e sfruttando l’IT alle loro condizioni, in base alle loro specifiche esigenze. Forniamo gli strumenti e le conoscenze per raggiungere questo obiettivo».

Prodotti per un ambiente di lavoro intelligente e connesso

L’evoluzione del portafoglio di Konica Minolta è stata così riconosciuta e ripresa da IDC MarketScape nel suo rapporto: “L’evoluzione dei prodotti di Konica Minolta comporta un continuum di prodotti e servizi, tra cui hardware, servizi gestiti e automazione dei processi aziendali integrati in un ambiente di lavoro intelligente e connesso”.

IDC MarketScape ha inoltre valutato che “Konica Minolta ritiene che la tecnologia debba essere incentrata sull’uomo, quindi è essenziale comprendere le motivazioni, i desideri e le esigenze del lavoratore. L’azienda si concentra sul “perché” quando si implementa una nuova tecnologia e non solo sul “come””.

Per Olaf Lorenz: «Sia nello sviluppo del prodotto che nel rapporto con il cliente, Konica Minolta persegue un approccio customer-centric, senza compromessi. Ci riempie di orgoglio che IDC MarketScape abbia riconosciuto la nostra visione e la nostra dedizione nell’offrire valore al cliente».

Konica Minolta = Intelligent Connected Workplace

Il motivo principale per cui Konica Minolta è stata identificata da IDC come “Leader” è che l’azienda sta diventando sempre più un Partner completo per la gestione della stampa e delle soluzioni IT per l’ufficio.

Il rapporto evidenzia un esempio specifico di soluzione digitale di Konica Minolta: “La piattaforma MarketPlace di Konica Minolta rappresenta un elemento chiave nella visione di Intelligent Connected Workplace dell’azienda. La piattaforma MarketPlace rende infatti facile per i clienti l’accesso agli strumenti di cui hanno bisogno per collegare le loro MFP a varie applicazioni di settore, di sicurezza e di servizio cloud”.

I dispositivi MFP bizhub i-Series di Konica Minolta stanno diventando sempre più il fulcro dell’Intelligent Connected Workplace dei suoi clienti.

Tra le sue soluzioni IT, Konica Minolta sta anche fornendo ai suoi clienti di piccole e medie imprese un vero e proprio “hub” per il loro IT: Workplace Hub. Disponibile in diverse versioni, riunisce l’hardware migliore della categoria con software compatibili e servizi gestiti, alleggerendo e potenziando l’IT dei clienti.

Il ruolo di leadership di Konica Minolta nel guidare la digitalizzazione la rende un partner attraente sia per i clienti che per gli investitori.

Nell’ambito del programma DX Stock 2020, il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria del Giappone (METI) ha effettuato una selezione sulla base delle attività messe in campo da diverse società IT. Il programma mette in evidenza le aziende quotate alla Borsa di Tokyo che sono particolarmente attraenti per gli investitori e che danno priorità al miglioramento del valore aziendale nel medio e lungo termine. Konica Minolta è una di queste società.

L’azienda è stata valutata molto positivamente per quanto riguarda il potenziale del suo nuovo modello di business, inclusi i servizi di supporto alla trasformazione digitale per le piccole e medie imprese (PMI) nell’ambito del suo Intelligent Connected Workplace.