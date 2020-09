Ingecom amplia il proprio portfolio con le soluzioni dell’azienda di Seattle, specializzata nel rilevamento e nel blocco degli attacchi informatici attraverso l’analisi del comportamento della rete

Ingecom, distributore a valore aggiunto spagnolo attivo nel campo della sicurezza informatica e della cyber intelligence, cresce ancora grazie a un nuovo accordo di distribuzione per il mercato italiano, spagnolo e portoghese con ExtraHop, azienda statunitense, specializzato nelle soluzioni NDR (Network Detection and Response) basate su cloud.

ExtraHop offre alle aziende una soluzione orientata al rilevamento e alla risposta agli attacchi avanzati, attraverso l’analisi del comportamento di rete (NDR).

In particolare, la piattaforma ExtraHop Reveal(x), fornisce piena visibilità all’organizzazione, un rilevamento delle minacce in tempo reale fino al 95% più veloce ed è in grado di dare una risposta intelligente più efficiente del 60%, grazie al suo approccio innovativo che applica il Machine Learning (ML) a tutto il traffico cloud e di rete.

Tra le sue caratteristiche principali, ExtraHop Reveal(x) abilita:

· Rilevamento automatico di nuovi dispositivi, fraudolenti e non gestiti, per conoscere tutte le risorse della rete di un’azienda

· Rilevamento completo di tutti gli eventuali attacchi in fase finale, attraverso comportamenti, regole e trigger personalizzati basati sul Machine Learning

· Riconoscimento e blocco rapido delle minacce, fornendo opzioni di risposta intelligenti

“Con l’accordo con ExtraHop, aggiungiamo al nostro portfolio uno dei principali produttori mondiali di NDR, che è in grado di rilevare e bloccare attacchi avanzati all’interno di tutta la rete, oltre a integrare diverse soluzioni di post EDR. Un’altro punto di forza di questa soluzione è l’accuratezza per il dettagli,o messa in atto per rilevare rapidamente qualsiasi minaccia, riducendo i tempi e consentendo così ai team di sicurezza di agire sugli attacchi reali” commenta Javier Modúbar, CEO di Ingecom.

“Siamo entusiasti di iniziare la nostra collaborazione con Ingecom e di aumentare la nostra presenza in Italia, Spagna e Portogallo. É un partner altamente qualificato, che ci permette di costruire una rete di rivenditori e system integrator, a supporto di una crescita delle vendite della gamma di soluzioni ExtraHop sia per le aziende, ma anche per tutte le realtà che hanno bisogno di supporto per l’infrastruttura del data center, nel cloud o in servizi gestiti” afferma Olly Carter, Channel Director EMEA di ExtraHop.