Arrow ha superato il traguardo delle 100 Certificazioni AWS e ha integrato i servizi in ArrowSphere, la propria piattaforma di gestione del cloud multi-tier

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, ha esteso la collaborazione con Amazon Web Services (AWS), aumentando significativamente le certificazioni AWS e introducendo un programma dedicato di training.

Arrow ha già integrato AWS nella piattaforma cloud ArrowSphere in 19 paesi europei e oggi ha ottenuto le certificazioni in tutti i principali comparti, tra cui quelli legati alle infrastrutture, alle operation, ai developer e alla specializzazione in sicurezza.

Arrow Electronics ha superato il traguardo delle 100 Certificazioni AWS attraverso l’AWS Partner Network (APN). Le certificazioni AWS convalidano l’expertise nel cloud computing per permettere ai clienti di distinguere i partner APN in possesso di una approfondita esperienza e competenza nel settore ed è basata sul livello consolidato di relationship che ha portato Arrow a distribuire in Europa il portfolio completo dei servizi AWS con ArrowSphere.

I rivenditori di Arrow e i loro clienti finali accedono a AWS in combinazione ai servizi a valore offerti da Arrow. Hanno accesso all’intera gamma di soluzioni software per supportare la modalità “bring your own licence”, i servizi di prevendita locale, lo sviluppo del business e il supporto APN, migliorando le condizioni di pagamento, la fatturazione e la formazione specialistica, come il programma Arrow Cloud Belt, sviluppato per supportare i rivenditori nel maturare le competenze sulle certificazioni AWS. I programmi di formazione dedicati ai rivenditori si articolano attraverso sette livelli previsti in Arrow Cloud Belt, dal valore di ‘cintura bianca’ a quello di ‘cintura nera’, partendo dai parametri basilari per arrivare al più elevato standard di automazione in cloud.

“Arrow prosegue con gli investimenti per aumentare le potenzialità AWS del nostro team. Aver raggiunto il traguardo delle 100 certificazioni AWS è una grande conquista e convalida il duro lavoro e l’impegno dei nostri specialisti”, ha dichiarato Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions in EMEA. “Come distributore a valore aggiunto leader nel canale cloud, ci impegniamo ad aiutare i clienti a sviluppare nuove potenzialità, assicurando la miglior practice in cloud e ottimizzando la loro esperienza AWS”.

ArrowSphere, la piattaforma di gestione del cloud multi-tier, è stata progettata per semplificare la connessione tra i fornitori di servizi cloud, i rivenditori e i clienti finali. La piattaforma abilita i rivenditori fornendo un’unica piattaforma per acquistare e gestire prodotti e servizi cloud (IaaS, PaaS e SaaS), monitorare l’attività e i consumi con strumenti di business intelligence integrati, vendere i propri servizi con una vetrina personalizzabile, semplificando il processo di fatturazione.