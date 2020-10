Axis ha contribuito alla realizzazione di H-FARM Campus: il più grande e importante polo di innovazione in Europa situato a Roncade, alle porte della laguna di Venezia

Axis Communications, specialista mondiale nel mercato della videosorveglianza di rete, ha contribuito alla realizzazione di H-FARM Campus: il più grande e importante polo di innovazione in Europa situato a Roncade, alle porte della laguna di Venezia.

Axis ha infatti progettato l’avanzato sistema di controllo accessi al Campus che, insieme alla videosorveglianza di rete e alla protezione perimetrale, permette di garantire i più elevati standard di sicurezza alle 3 mila persone, di cui 2000 studenti, che abitano e frequentano il campus.

Il sistema controllo accessi è composto da videocitofoni Axis che, oltre a permettere di parlare faccia a faccia con i visitatori da postazioni remote, consentono un ingresso rapido e sicuro alle persone autorizzate, grazie al lettore di controllo degli accessi (RFID) integrato nei badge. L’accesso ai diversi spazi all’interno degli edifici è invece regolato da un sistema di maniglie digitali in grado di riconoscere le persone e verificare le autorizzazioni.

Axis ha anche realizzato l’impianto di sicurezza del Campus che si basa su due livelli: protezione perimetrale e videosorveglianza di rete. La protezione del perimetro esterno è affidata a un sistema in grado di rilevare la presenza di intrusi, anche di notte e in situazioni di scarsa visibilità, basato sulle telecamere termiche. Oltre 100 telecamere di rete mini dome distribuite in tutta l’area del Campus garantiscono il monitoraggio continuo delle strutture: impianti sportivi, spazi per eventi, edifici dedicati alla formazione, aree dedicate alla ristorazione, la biblioteca e la conference hall aperta al pubblico, oltre alle zone verdi.

Le immagini e i dati forniti dal sistema di videosorveglianza vengono gestiti, nel rispetto della privacy, tramite un’analisi video intelligente che permette un monitoraggio da remoto da un’unica piattaforma di controllo.

“Contribuire alla realizzazione di questo sogno è stato emozionante e sfidante allo stesso tempo – dichiara Piergianni Marana, key Account Manager per il Nord-Est Italia -. Gli standard di HFarm esigono infatti livelli di tecnologia, innovazione ed estetica elevatissimi. Fortunatamente lo sono anche quelli di Axis. Grazie alla qualità dei nostri prodotti e soluzioni e alla capacità di integrare differenti piattaforme, garantendo una gestione snella ma allo stesso tempo sicura del sistema, siamo riusciti a venire incontro alle loro esigenze”.

“Eravamo alla ricerca di una soluzione avanzata di videosorveglianza che ci permettesse di limitare i falsi allarmi e concentrarci su ciò che è veramente importante per la sicurezza dei nostri studenti: grazie a tecnologie come AXIS Perimeter Defender e License Plate Verifier possiamo verificare accessi non autorizzati alle aree di parcheggio e controllare movimenti sospetti lungo il perimetro– dichiara Alberto Aldrigo, IT Manager per H-FARM – questi dispositivi inoltre sono facilmente integrabili ad altri sistemi tramite l’uso di API, che ci permettono di immaginare utilizzi sempre nuovi”.