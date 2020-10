Eliwell presenterà con Schneider Electric le soluzioni chiave sviluppate in risposta alle crescenti sfide nel mercato della refrigerazione

Eliwell e Schneider Electric parteciperanno a Chillventa eSpecial, il grande evento digitale per la tecnologia della refrigerazione che sostituisce la manifestazione biennale, slittata al 2022 a causa della pandemia.

Dal 13 al 15 ottobre, Eliwell e Schneider Electric presenteranno le soluzioni chiave sviluppate in sinergia in risposta alle crescenti sfide nel mercato della refrigerazione, climatizzazione, ventilazione e pompe di calore.

Un’azienda di 40 anni, votata al digitale

La decisione di partecipare alla prima edizione digitale di Chillventa si inserisce nella strategia che vede Eliwell impegnata da tempo nella trasformazione in un’azienda votata al digitale. Già prima del lockdown e soprattutto in questi ultimi mesi, si sono moltiplicate le iniziative “digitali” di Eliwell per essere vicini ai clienti e potenziare le opportunità di supporto online, sia commerciale che tecnico. Chillventa è il primo vero evento digitale nel settore dell’HVACR ed Eliwell non poteva mancare, in un anno davvero particolare per l’azienda di Belluno che segna i 40 anni di attività.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Sandro Battagli, VP & General Manager di Eliwell: «Il 2020 rappresenta per Eliwell una tappa importante. La nostra è la storia di successo di un’azienda italiana che da Belluno si è fatta strada fino a diventare un player globale della refrigerazione, portando lo sviluppo tecnologico made-in-Italy nel mondo. In 40 anni di attività abbiamo introdotto molte novità nel settore, alcune divenute standard di mercato. A Chillventa eSpecial vogliamo raccontare questa storia e l’evoluzione che i nostri prodotti hanno avuto nel corso del tempo, fino a presentare le nostre ultime novità per il mondo dei supermercati, del retail, dell’industria e dell’HVAC».

Focus sui supermercati del futuro e sui trend del Retail

Eliwell e Schneider Electric terranno interventi durante tutte le giornate della fiera virtuale. In particolare, il 14 e 15 ottobre, all’interno del Chillventa Supporting Programme, Eliwell parlerà di supermercati del futuro, mentre Schneider affronterà gli ultimi trend nel settore Retail. Il 13, 14 e 15 ottobre le due aziende saranno protagoniste con seminari tematici di approfondimento in cui toccheranno argomenti di attualità per il mondo della refrigerazione.

Tramite il tool Chillventa sarà possibile interagire con i referenti di Eliwell e Schneider Electric per qualsiasi richiesta, anche via chat.

Ancora per Battagli: «Riteniamo sia importante ‘riconnetterci’ con i nostri clienti in tutto il mondo e trovare nuove opportunità di contatto con potenziali nuovi clienti. “Tutti gli eventi fisici a cui avremmo dovuto partecipare nel 2020 sono stati annullati ed è importante trovare modi alternativi per comunicare con la nostra audience a livello globale. Il focus di Chillventa quest’anno è ‘Connecting Experts’: vogliamo fare la nostra parte come ‘esperti’ che da 40 anni guidano l’evoluzione tecnologica di questo settore».