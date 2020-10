Per aiutare le aziende a mettere in atto una strategia efficace di cybersecurity e prevenire le minacce informatiche, Axis e Genetec ospitano il webinar gratuito: “Innovazioni tecnologiche per prevenire attacchi informatici”

Per aiutare le aziende a mettere in atto una strategia efficace di cybersecurity e prevenire le minacce informatiche, Axis e Genetec ospitano il webinar gratuito: “Innovazioni tecnologiche per prevenire attacchi informatici” (iscrivetevi qui).

In un mondo sempre più connesso, gli attacchi informatici sono sempre più comuni e complessi e stanno diventando la nuova frontiera dei rischi delle aziende. La cybersecurity è un tema critico sia per i produttori di sistemi di sicurezza che per gli utenti finali in quanto ottenere e mantenere i più alti livelli di sicurezza informatica è oggi non solo una priorità assoluta per tutte le aziende ma una condizione per assicurare il funzionamento della nostra stessa società.

Nel corso del webinar che si terrà il 13 ottobre dalle 11:00 alle 12:00, gli esperti Andrea Monteleone – National Sales Manager di Axis Communications, Paolo Mura – Sales Engineer di Axis Communications, Gianluca Mauriello – Regional Sales Manager di Genetec Inc. e Salaheddine Et Tabi – Support Engineer di Genetec Inc approfondiranno temi quali l’approccio al ciclo di vita della sicurezza e le capacità aziendali per illustrare come le soluzioni congiunte Axis e Genetec possano garantire una protezione adeguata.

L’iniziativa è a carattere gratuito, per informazioni e iscrizioni cliccate qui.