In vista della lotteria degli scontrini, Custom ha aggiornato la gamma di registratori telematici e messo a disposizione Custom Analytics

L’1 gennaio 2021 partirà la lotteria degli scontrini: un’opportunità per la digitalizzazione del mondo retail e per un futuro sempre più sicuro, regolamentato e pieno di iniziative capaci di coinvolgere un pubblico universale.

Una sfida tecnologica che richiede un adeguamento veloce e preciso di centinaia di migliaia di stampanti e registratori di cassa. I dati di SOGEI (Società Generale di Informatica, controllata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), aggiornati a fine settembre, descrivono una realtà con grandi potenziali di sviluppo: gli esercenti totali sono 1.138.330. Si registra una stima di 250.000 tra negozi e retailer che devono adeguare il proprio “parco macchine” e aggiornarlo secondo le normative che prevedono dal 1 gennaio 2021 l’inizio della lotteria degli scontrini. In totale, sempre secondo i dati SOGEI, i registratori di cassa a fine settembre sono 1.333.086 attivati e 1.291.319 in servizio.

Custom Spa, forte di una più che decennale esperienza in ambito fiscale e presente in 15 mercati fiscali nel mondo, ha sviluppato una serie di soluzioni in grado di agevolare e snellire il lavoro di retailer, piccoli esercenti e commercianti. L’azienda, infatti, ha negli anni costruito un catalogo diversificato per ogni esigenza; mettendo a disposizione la più ampia gamma di stampanti fiscali, registratori di telematici, sistemi PC POS evoluti e software di gestione.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alessandro Mastropasqua, Corporate Marketing & Press Communication Manager di Custom Spa: «La lotteria degli scontrini è un’opportunità per tutto il mondo retail e per i consumatori. Custom, grazie a un expertise dell’ambito fiscale, è da sempre al fianco dei protagonisti della GDO e del Retail tradizionale per fornire strumenti e soluzioni in grado di facilitare il lavoro. L’obiettivo è creare soluzioni organiche in grado di attivare un flusso di lavoro che io definisco frictionless, cioè senza attriti, senza ritardi, senza sacche di improduttività, dove ogni elemento tecnologico è un nodo di una rete in grado di garantire servizi efficienti, aumentare la redditività del punto vendita e offrire un’esperienza di consumo entusiasmante e smart. L’aggiornamento da remoto del parco macchine è uno di questi accorgimenti che diviene un pivot element per essere pronti da subito ad affrontare i cambiamenti legislativi».

Custom4U, la velocità fattore competitivo

L’entrata in vigore, a partire dall’1 gennaio 2021, della lotteria dello scontrino richiede un aggiornamento importante nel punto vendita. Il sistema, infatti, prevede un premio sia per i consumatori – con estrazioni a cadenza settimanale, mensile e annuale – ma anche per gli esercenti con estrazioni che vanno dai 5.000 settimanali, ai 20.000 al mese fino a 1 milione di euro per l’estrazione annuale. La precondizione è che i registratori e le stampanti siano omologate per inviare i corrispettivi giornalieri all’agenzia delle entrate.

Custom, che ha oltre 350.000 registratori telematici installati in Italia, ha sviluppato una soluzione veloce e smart: tutte le cinque linee della gamma fiscale di Custom che contano più di 20 soluzioni differenti (stampanti, POS e registratori) potranno essere aggiornati direttamente da remoto tramite Custom4U. Si tratta di una piattaforma dedicata a clienti e partner che permette di attivare una serie di up-grade e di servizi sui prodotti installati. Nessun intervento in loco, nessun “fermo macchina”, nessun tempo di attesa: con pochi click il firmware è pronto per partire con l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Sullo smartphone c’è tutta la vita del negozio

Oggi i dati sono il cuore dello sviluppo delle aziende e la base su cui costruire strategie e progetti a breve e medio termine. In questo scenario, Custom ha realizzato Custom Analytics, un portale web in grado di mettere a disposizione di retailer e store manager tutti i dati del punto vendita: un modo smart e intuitivo che può aiutare le decisioni operative e strategiche, basandosi su elementi oggettivi e concreti. Grazie a questo portale, infatti, è possibile conoscere i dati di vendita sul singolo prodotto, suddividendolo nei vari negozi, oppure è possibile avere informazioni sui dati di vendita e sulle performance di sell-out. Inoltre, il portale permette di avere sempre, in ogni luogo e in tempo reale una fotografia su come sta andando una campagna di vendita, fissare dei benchmark e stabilire obiettivi di performance o conoscere in diretta eventuali criticità per poter intervenire in modo tempestivo e rapido.