Plustek lancia il film scanner OpticFilm 120 Pro

Plustek, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, annuncia il nuovo OpticFilm 120 Pro, che raccoglie l’eredità dell’OpticFilm 120, migliorandone ulteriormente caratteristiche e livelli di produttività.

In grado di soddisfare pienamente le esigenze dei fotoamatori, ma anche dei professionisti della fotografia, che desiderano eseguire la scansione di fotocolor, diapositive e pellicole da 120 o 35 mm, il nuovo OpticFilm 120 Pro mette a disposizione le più avanzate tecnologie per l’imaging e un sofisticato sistema di calibrazione per garantire scansioni di elevata qualità e immagini particolarmente nitide.

Una risoluzione ottica di ben 5300 dpi e una profondità colore di 48 bit assicurano la possibilità di catturare una gamma tonale molto estesa e anche i minimi dettagli, mentre la sorgente luminosa a LED aiuta ad eliminare i problemi legati ai riflessi e alle fughe di luce, a tutto vantaggio dei migliori risultati finali. Grazie a una sorgente all’infrarosso integrata, eventuali polveri e graffi presenti sugli originali possono essere rimossi durante il processo di scansione, eliminando la necessità d’interventi successivi.

Ulteriori miglioramenti sono stati poi apportati per migliorare l’esperienza d’uso e velocizzare i flussi di lavoro e, infatti, il nuovo OpticFilm 120 Pro è in grado di riconoscere e gestire tre diverse tipologie di supporti pellicola, oltre a consentire di dar inizio alla scansione degli originali non appena vengono inseriti nello scanner, senza la necessità di alcun intervento.

Grazie alla connettività USB 3.0 e alla velocità di trasferimento dei dati che è in grado di assicurare, risultano poi migliorate la velocità di scansione, la precisione e la rapidità con cui possono essere gestiti i supporti pellicola.

Sul fronte software si segnala poi la dotazione in bundle di SilverFast Ai Studio 8 per OpticFilm 120 Pro, un applicativo di fascia alta firmato LaserSoft Imaging che consente di sfruttare al meglio le caratteristiche dello scanner. Grazie a una slide 6×7 IT8 e alla funzione di calibrazione Auto IT8, inoltre, SilverFast Ai Studio 8 permette di effettuare in modo semplice e rapido la calibrazione dei colori per garantirne l’accuratezza.

Completano poi la dotazione a corredo: SilverFast Multi-Exposure, un software che consente di agire sulla gamma dinamica e migliorare i livelli dei dettagli eliminando efficacemente il rumore; SilverFast iSRD, che permette la rimozione di polvere e graffi dalle immagini sfruttando la sorgente a infrarossi dello scanner; NegaFix, un potente tool con cui trasformare i negativi in positivi e che offre oltre 120 profili pellicola già preimpostati.

Karen Ku, VP of Sales di Plustek, ha dichiarato: “OpticFilm 120 Pro è pensato per chi desidera il massimo in fatto di qualità delle immagini ed è alla ricerca di una soluzione con profili ICC in grado di garantire elevati livelli di produttività nei processi di scansione di film strip da 35 e 120 mm, diapositive da 35mm e fotocolor con dimensione fino a 60×120”.