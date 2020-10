Shuttle D230 è un display per la firma digitale con tecnologia biometria e videocamera integrata concepito per la pubblicità in negozio

Shuttle ha annunciato di aver ampliato il proprio portfolio di prodotti per i mercati verticali con un display per la firma digitale in formato orizzontale “bar type”. Con la denominazione D230 è disponibile da subito un Signage Player appositamente concepito per la pubblicità in negozio nel commercio al dettaglio. Una videocamera integrata consente di riproduttore contenuti specifici per i gruppi target grazie al riconoscimento biometrico. Lo schermo luminoso da 23,1” può essere suddiviso in quattro segmenti per trasmettere messaggi pubblicitari differenti direttamente presso il POS.

Configurabile in poche semplici mosse

Il D230 rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella lunga storia di sviluppo dei prodotti Shuttle: si tratta del primo display per firma digitale nell’insolito formato “bar type” di dimensioni 29 × 603 × 75 mm (PxBxH). Il suo schermo da 23,1” vanta ben 1920 x 158 pixel ed è in grado di trasmettere contemporaneamente quattro messaggi pubblicitari diversi. La parte frontale è dotata di protezione IP54 contro la polvere e gli spruzzi d’acqua. Il gruppo target di questo prodotto lo decide il commercio al dettaglio.

Al suo interno il D230 nasconde un motore possente, costituito da un processore RM Hexa Core fino a 1,8 GHz, scheda grafica integrata e una memoria Flash eMMC da 16 GB. Il lettore schede micro SD anch’esso in dotazione consente di ampliare la memoria per i content. La dotazione comprende inoltre una videocamera, WLAN, rete con tecnologia PoE, altoparlante, audio e interfacce USB. Il silenziosissimo D230 è adatto per il funzionamento continuo 24 ore su 24 / 7 giorni su 7. L’assenza della ventola rende il dispositivo durevole e esente da manutenzione.

Semplice perché intuitivo anche nell’utilizzo

Grazie alle app mobili e il comando da browser Shuttle punta a un utilizzo intuitivo per una gestione semplice che non richiede conoscenze pregresse. I contenuti si gestiscono e trasmettono tramite LAN o WLAN. Le app gratuite per terminali mobili semplificano la configurazione di D230 e il Content Management.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tom Seiffert, Head of Marketing & PR di Shuttle Computer Handels: «La nostra soluzione consente di trasmettere informazioni e messaggi pubblicitari in modo mirato, esattamente dove si prendono le decisioni di acquisto, ovvero nel negozio, e senza troppa dispersione. Un’integrazione intelligente ai già consolidati prodotti Shuttle per il Signage e il POS».

Oltre alla versione stand alone appena descritta gestita da app, il D230 è disponibile anche come soluzione basata su server con funzionalità ampliate, che consente di analizzare il comportamento dei clienti in rete tenendo conto di undici fasce di età.

Modello basato su server

La versione basata su server del D230 ha il vantaggio di trasmettere i contenuti in modo ancora più mirato, tenendo conto di fattori biometrici quali ad esempio sesso e età. Consente inoltre di analizzare la frequenza di visualizzazione e il gruppo di clienti raggiunto dai diversi messaggi pubblicitari. L’impiego di un ulteriore server Linux permette anche di elaborare i contenuti nel browser attraverso l’interfaccia web. Altre caratteristiche della versione basata su server comprendono la possibilità di raggruppare vari client, la biblioteca multimediale integrata sul server per la gestione dei contenuti e la possibilità di trasmettere manualmente i messaggi in partenza, con una durata temporale, a gruppi di dispositivi. In opzione questa versione può essere dotata di uno slot M.2 con modem 4G per l’accesso a Internet indipendente da WLAN.

Montaggio flessibile su scaffale

Il D230 supporta il montaggio flessibile a vite e può essere fissato con ganci per scaffali universali. Con l’accessorio opzionale PD230 si possono montare più D230 in fila. Il kit comprende un cavo di collegamento per l’alimentazione di tensione, piastre di collegamento in metallo e viti adatte. In questo modo è possibile collegare fino a cinque dispositivi D230 con un solo alimentatore.

Il prezzo consigliato da Shuttle per il D230 è d 631 euro (IVA 22% inclusa). Il prezzo della versione server non è stato ancora fissato. La versione stand alone di D230 è disponibile da subito presso i rivenditori specializzati. ­