Synology ha presentato il DS1621+, la nuova generazione di NAS DiskStation a 6 bay progettato per l’archiviazione e la gestione dei dati ad alte prestazioni.

Potente e compatto, il DS1621+ consente ai creatori di contenuti e alle aziende di memorizzare e proteggere, in semplicità, grandi quantità di dati.

Il nuovo DS1621+ offre:

Prestazioni di scrittura sequenziale fino al 76% più veloci, fino a 1,1 GB/s1

Prestazioni di lettura casuale 4KB del 174% più elevate con 110K IOPS

Potenza di calcolo più che raddoppiata

Il suo processore quad-core AMD Ryzen si caratterizza per l’architettura “Zen” di nuova generazione, con una potenza di calcolo più che raddoppiata.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Hewitt Lee, Director of Synology Product Management Group: «Oggi più che mai, i nostri clienti si affidano alle soluzioni di storage Synology per archiviare e utilizzare direttamente i loro dati critici, che si tratti di utenti privati o aziendali. Il DS1621+ è stato studiato per essere una soluzione versatile che permette la creazione e la raccolta di contenuti fornendo uno storage affidabile, veloce e ad alta capacità, che in più semplifica l’IT con backup semplici per PC e macchine virtuali. I doppi slot M.2 2280 consentono attraverso la cache SSD NVMe di aumentare le prestazioni di venti volte o più per i dati utilizzati di solito. Il DS1621+ supporta anche un NIC3 10GbE opzionale per ambienti di rete più veloci con più utenti simultanei».

Protezione e storage di classe mondiale

Che siate un content creator, un amministratore IT o semplicemente abbiate bisogno di archiviare molti file, il DS1621+ offre 6 vani unità e fino a 16 vani con unità di espansione per librerie di file particolarmente grandi. Grazie al supporto per la memoria ECC e la funzione di integrità dei dati presenti nel cuore del sistema operativo, DiskStation Manager(DSM), i dati sono al sicuro.

Una porta aperta verso la protezione dei dati di classe enterprise DSM dispone di una varietà di soluzioni di backup e ripristino che coprono le situazioni più comuni. Snapshot Replication crea dei punti di ripristino pianificabili per offrire strategie semplici per annullare eventuali modifiche accidentali ai file o persino una crittografia da ransomware.

Per una protezione aggiuntiva remota, Synology Hyper Backup offre una protezione semplice e programmabile per proteggere i dati presenti sul NAS Synology, attraverso una copia cloud in Synology C2 e altri provider di cloud pubblici. Il DS1621+ può essere utilizzato anche per proteggere i dati da altre risorse. Active Backup for Business consente il backup centralizzato da infrastrutture composte da PC, macchine virtuali, Google G Suite e Microsoft 365 SaaS.

Pieno controllo sulla gestione dei file

Il NAS Synology non è una semplice soluzione per l’archiviazione. Grazie all’ecosistema applicativo di DSM, le possibilità per la gestione dei dati sono infinite.

Per chi desidera riprendere il controllo dei dati, Synology Drive trasforma il DS1621+ in un cloud privato, senza costi ricorrenti.