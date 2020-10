Alla base della nomina di RS c’è la spinta alla promozione del Made in Italy

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha annunciato la nomina di Agostino Ruggiero a Head of Product Management. In questo ruolo, Ruggiero ha la responsabilità di guidare il team di prodotto, con l’obiettivo di creare e rafforzare le relazioni con i partner leader di mercato al fine di garantire ai clienti di RS Components Italia la migliore offerta di prodotti in ambito industriale, con una particolare attenzione alla promozione del Made in Italy.

“Questo nuovo incarico in RS Components Italia rappresenta per me un’opportunità molto stimolante per mettere la mia esperienza al servizio di un’eccellenza nel panorama della distribuzione multicanale a livello mondiale, con l’obiettivo di rendere ancora più forte la relazione con i fornitori leader di mercato e portare sul mercato la migliore offerta possibile, in linea con il modello dell’azienda ”, ha dichiarato Ruggiero che aggiunge: “Particolare attenzione sarà rivolta alla promozione di partnership con fornitori locali, che rappresentano il cuore del nostro Made in Italy e un obiettivo strategico per la filiale Italiana”.

Agostino Ruggiero vanta una significativa esperienza nel coordinamento di team di buyers e nella gestione degli acquisti e delle strategie commerciali su diverse categorie in qualità di Buyer e Category Manager all’interno di aziende multinazionali quali Gruppo Carrefour Italia, Fnac Italia, Mediamarket Spa.

Ruggiero ha conseguito una laurea in Economia Aziendale ed una laurea specialistica in Marketing Management all’Università Bocconi di Milano.