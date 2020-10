Liferay aggiunge un nuovo programma di partnership cui hanno già aderito everis, PRODYNA, Ricoh, VASS e Webtown

Liferay, azienda specializzata nelle piattaforme open source per la creazione di esperienze digitali su web, mobile e dispositivi connessi, ha annunciato l’introduzione del nuovo status di Multinational Platinum Partner al suo programma mondiale di partnership. Con l’obiettivo di supportare al meglio le esigenze di partner in crescita con una presenza e un’esperienza internazionale in molteplici mercati, Liferay ha dato il benvenuto anche ai suoi primi Multinational Platinum Partner.

La ricca comunità di partner Liferay comprende molte realtà che operano con uffici in diversi paesi e hanno bisogno di una versione ancor più evoluta del programma con ulteriori vantaggi, per aiutarli a espandere la loro presenza multinazionale. Per il lancio iniziale del programma, cinque Partner Platinum Liferay con attività in tre o più paesi sono stati invitati a partecipare come Partner Platinum Multinazionali: everis, PRODYNA, Ricoh, VASS e Webtown.

Questi partner sono stati scelti in base alle loro competenze tecniche, al loro commitment nei confronti di Liferay in vari paesi e all’impegno nel far crescere le loro attività Liferay a livello internazionale. Il programma offre molti vantaggi aggiuntivi, tra cui Channel Account Manager dedicati, endorsement da parte di executive Liferay e iniziative sales e marketing più estese per sostenere lo sviluppo del business nei mercati in crescita.

“Il successo di Liferay è strettamente legato al lavoro e alla dedizione della nostra comunità di partner globali,” spiega Karen Newnam, Director of Global Alliances di Liferay. “Il nostro obiettivo nella creazione della designazione di Multinational Platinum Partner è quello di rendere ancor più facile fare business con Liferay per i partner che operano a livello internazionale, sostenendone la crescita con investimenti strategici all’espansione geografica”.

L’introduzione dello status di Multinational Partner arriva in un momento di rapida crescita del programma del canale di Liferay. I recenti cambiamenti hanno visto l’assunzione di un responsabile delle channel operations globali, di ulteriori channel account manager regionali e pre-sales engineer e di un partner enablement manager globale che contribuirà ad accelerare l’onboarding e lavorerà insieme ai partner per generare vendite più rapidamente.

Il Simposium Liferay Italia avrà il supporto e la partecipazione di grandi partner dell’azienda

Il 4 novembre, e per la prima volta in un formato digitale al 100%, Liferay celebrerà il suo evento di riferimento annuale Liferay Symposium – “Soluzioni reali per le tue sfide digitali” e in questa edizione l’azienda ha ricevuto un sostegno straordinario dal proprio canale, con la collaborazione di 9 dei suoi principali partner.

Saranno saranno presenti all’evento in qualità di sponsor Diamond Ariadne e SMC; sponsor Gold Red Hat, IBM Italia, Sourcesense, Open Reply, Intesys, Noema; mentre gli sponsor virtuali saranno everis, Cws e Tai Solutions.