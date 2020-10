In occasione del mese della cybersecurity, Eaton invita a seguire Cybersecurity Perspectives, un forum globale per favorire il progresso nella sicurezza informatica

Si terrà oggi pomeriggio alle ore 15 il keynote di apertura del Cybersecurity Perspectives, forum globale promosso da Eaton in occasione del mese della cybersecurity per favorire il progresso nella sicurezza informatica.

In un mondo dipendente dalla connettività e dall’elettrificazione come quello di oggi, è infatti fondamentale poter disporre di ambienti affidabili. Eaton ha quindi riunito i principali esperti del settore, partner e clienti per approfondire le strategie attualmente a disposizione e capire come gestire al meglio le sfide poste da un mercato in continua evoluzione.

Oltre al keynote del pomeriggio, ulteriori interventi e approfondimenti saranno disponibili on demand.

L’agenda degli eventi è consultabile QUI.

Tra questi, Eaton segnala:

Protezione di IIoT e Endpoint Security

La creazione di Endpoint IIoT affidabili e resilienti richiede una gamma di tecnologie che lavorano in armonia. Eaton guiderà la discussione con gli esperti di Microsoft, Payatu e Synopsys sulle tecnologie avanzate destinate a salvaguardare i flussi di lavoro sulle reti connesse.

Standard globali di sicurezza informatica

Eaton guiderà un panel con gli esperti di UL, IECEE e ISA sul ruolo delle partnership internazionali per allineare i prodotti connessi agli standard globali.

Cybersecurity nel business, nelle applicazioni e nei mercati

Come integrare la sicurezza informatica nelle attuali routine di produzione e manutenzione, analizzando le tendenze nell’automazione delle infrastrutture a chiave pubblica, le best practice per la sicurezza informatica nel monitoraggio remoto di UPS, i sistemi di gestione dell’energia elettrica, l’autenticazione e gli aggiornamenti del software incorporato nel veicolo elettrico (EV), la cybersecurity nel settore marittimo.

Approfondimenti tecnici sulla sicurezza informatica

Le tecnologie integrate necessarie per portare sul mercato prodotti e piattaforme affidabili.