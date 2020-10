Getac è il primo produttore al mondo a introdurre la tecnologia integrata LiFi, powerd by pureLiFi, nel mercato dei computer portatili rugged

Getac, leading company nelle soluzioni informatiche rugged, ha annunciato che sta portando per la prima volta la tecnologia LiFi integrata, powerd by pureLiFi, nel mercato rugged. Ciò significa che i clienti di un’ampia gamma di settori professionali, saranno presto in grado di beneficiare dei vantaggi dell’affidabilità fully rugged e dell’innovativa connettività del LiFi in un unico dispositivo, aprendo a nuove e potenti applicazioni e ambiti di utilizzo.

Finora, gli utenti che desideravano avvalersi dei vantaggi della tecnologia LiFi dovevano affidarsi a un dongle USB da inserire nel proprio dispositivo. Questo approccio, però, è altamente vulnerabile in caso di colpi o cadute anche minimi e non è quindi utilizzabile in molti ambienti di lavoro, come quello dei settori difesa, sicurezza pubblica, automotive, energia e produzione. Dopo questo annuncio, gli utenti che operano in questi settori, potranno acquistare una soluzione fully rugged con tecnologia LiFi integrata nel dispositivo. Il primo dispositivo Getac a offrire la capacità LiFi integrata sarà il tablet fully rugged UX10, lanciato recentemente.

Tecnologia LiFi: Connettività sicura basata sulla luce

La tecnologia LiFi (Light Fidelity) trasmette i dati utilizzando la luce invece delle radiofrequenze, su cui si basano le tecnologie tradizionali quali il WiFi, LTE, 4G, 5G ecc.

Questo approccio innovativo ha diversi vantaggi rispetto ai sistemi basati su RF, fra cui:

Sicurezza e privacy migliori: La luce può essere contenuta più facilmente delle onde radio e in sicurezza in uno spazio fisico. Di conseguenza, è molto meno vulnerabile all’hacking o hijacking, offrendo un controllo maggiore sulla localizzazione di rete, il monitoraggio degli asset e l’autenticazione degli utenti.

Connessione di qualità superiore: LiFi offre mille volte la densità di dati rispetto alle reti basate su RF, con conseguente potenziamento dell’affidabilità e comunicazioni prive di interferenze. LiFi inoltre non interferisce con i segnali RF e quindi entrambe le reti possono essere utilizzate simultaneamente nello stesso spazio fisico.

Latenza estremamente bassa: Le connessioni basate sulla luce hanno una latenza notevolmente più bassa rispetto alle tecnologie basate su RF, favorendo radicalmente l’innovazione, l’automazione e l’uso di applicazioni avanzate come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR).

Applicazioni nuove e potenti in una serie di settori

La combinazione di affidabilità rugged e connettività LiFi apre a una serie di nuove e potenti applicazioni per diversi settori, fra cui:

Difesa: Soluzioni fully rugged per comunicazioni intrinsecamente sicure che possono essere rapidamente implementate sul campo grazie a requisiti di cablaggio minimi.

Pubblica sicurezza: Raccolta e trasmissione dei dati immediate in scenari di pronto intervento, il tutto potenziato da una connettività LiFi di alta qualità e bassa latenza.

Automotive: Scarico dati rapido e ininterrotto per aggiornamento del firmware dei veicoli in ambienti come ampi stabilimenti o officine.

Produzione ed Energia: LiFi può aiutare a trasformare le vecchie infrastrutture in IoT (Internet of Things), favorendo la trasformazione digitale in aree in cui l’impiego di dotazioni basate su RF potrebbe interferire con operazioni critiche per la sicurezza.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rick Hwang, Presidente del Rugged & Video Solutions Business Group di Getac: «In Getac lavoriamo con diverse tipologie di clienti di molteplici settori, molti dei quali hanno esigenze e requisiti tecnologici molto specifici. L’annuncio di oggi dimostra ancora una volta il nostro impegno nella risoluzione di queste esigenze combinando tecnologie nuove e potenti come LiFi con i nostri comprovati dispositivi rugged, per creare soluzioni vincenti che si distinguono anche negli ambienti lavorativi più ostili».