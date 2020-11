I consigli di Netgear per una didattica integrata e studenti sempre connessi

È indubbio che la connessione scadente, mancanza di copertura WiFi o basse velocità influiscano negativamente sulla produttività degli studenti e sul loro stato d’animo. Per fornire alle famiglie soluzioni concrete e permettere ai più giovani di concentrarsi più sull’apprendimento e meno sul WiFi, Netgear – produttore di sistemi WiFi Mesh che offrono il miglior WiFi possibile nelle case e nelle piccole imprese – ha creato una “Guida all’acquisto per la scuola online”.

L’incertezza che caratterizza questi tempi sta infatti spingendo i genitori ad attrezzarsi per poter permettere ai propri figli di seguire le lezioni da casa online in maniera efficiente. Questo significa poter caricare e scaricare i compiti in maniera rapida e seguire senza interruzione video-lezioni quotidiane con insegnanti.

Orbi WiFi 6 – la scelta definitiva

Orbi WiFi 6 è il sistema WiFi Mesh adatto a coloro che stanno cercando il massimo in termini di prestazioni e tecnologia. Grazie alla pluripremiata tecnologia Tri-band, Orbi WiFi 6 garantisce copertura, fino a 525 metri quadrati con una confezione da 3, velocità più elevata per tutti i disponibili connessi e, soprattutto, una capacità di gestione fino a 100 dispositivi collegati senza un calo di prestazioni. Questo significa che il WiFi può gestire facilmente tutte le applicazioni che necessitano di larghezza di banda elevata su più dispositivi situati in qualsiasi punto della casa. In questo modo si potranno avere più laptop o tablet collegati contemporaneamente che caricano o scaricano file di grandi dimensioni come compiti scolastici, senza ritardi o buffering durante le lezioni online.

WiFi 6 Mesh Extender – la scelta intermedia

Abbinato al router esistente di qualsiasi marca, il WiFi 6 Mesh Extender Netgear è in grado non solo di aumentare la copertura e la velocità, ma consentirà anche allo studente di avere più larghezza di banda a disposizione e meno congestione sulla rete.

Se abbinato a un router WiFi 6 Nighthawk, puoi creare un potente sistema Nighthawk Mesh e migliorare ancora di più le performance.

Mobile Router M1 – la scelta flessibile

Per garantire continuità anche in caso di spostamenti in altre abitazioni o dove non è presente la banda larga, la soluzione più adatta è il router WiFi portatile Nighthawk M1. Inserendo una semplice SIM nel dispositivo sarà possibile connettere fino a 20 device tra cui laptop, tablet e smartphone e navigare in totale sicurezza, scaricare o caricare importanti file scolastici, accedere a file multimediali o semplicemente guardare video in streaming. Questa soluzione è estremamente flessibile e utile anche come back up in caso di guasti alla linea fissa, in modo da accedere sempre al WiFi senza interrompere le proprie attività.