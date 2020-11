Il nuovo dispositivo è parte del portafoglio Composable Home Office Solutions di Avaya, una serie di soluzioni studiate per il lavoro a distanza e principalmente per l’ambiente domestico

Avaya, specialista globale nelle soluzioni per migliorare e semplificare le comunicazioni e la collaborazione, ha annunciato un aggiornamento dell’apprezzato dispositivo da scrivania Avaya Vantage con l’obiettivo di migliorare in modo significativo l’esperienza home-office. Il nuovo Avaya Vantage è una soluzione all-in-one per riunioni, ideale per gli uffici domestici, che dispone di una telecamera integrata per conferenze ad alta definizione, di audio a banda larga e quattro microfoni, per offrire un’esperienza di collaborazione di alto livello che non richiede l’utilizzo di laptop.

Avaya ha inoltre integrato Vantage con Avaya Spaces, la app di collaborazione video all-in-one per i moderni workplace digitali che cambia il modo di lavorare. Avaya Spaces è utilizzato per riunire istantaneamente gruppi di persone diverse in spazi di lavoro immersivi in cui inviare messaggi, incontrarsi, condividere contenuti, gestire attività e collaborare sempre attraverso il cloud.

Avaya Spaces offre una serie di strumenti virtuali e immersivi di comunicazione e collaborazione che garantiscono che tutti siano connessi e informati per selezionare e mettere in pratica le idee più efficaci, indipendentemente dal luogo in cui si opera. La soluzione Avaya dispone di diverse funzionalità – tra cui chat, audio e video conferenze, condivisione di file, gestione delle attività e altro ancora -che accelerano i processi decisionali e abbattono le barriere e favoriscono il cambiamento a livello di team e di singolo ufficio. Avaya Spaces è una piattaforma di lavoro “follow-the-sun” 24×7 dove i team distribuiti a livello globale collaborano come se fossero nella stessa stanza.

Avaya Vantage e Avaya Spaces sono parte integrante della strategia Composable Home Office Solutions di Avaya, che fa perno sulla piattaforma Avaya OneCloud e ne valorizza le capacità UCaaS, CCaaS e CPaaS. Questo nuovo approccio consente alle aziende di creare esperienze di home office personalizzate per i propri dipendenti e per gli agenti del servizio clienti.

Il recente sondaggio “Work From Anywhere” condotto da Avaya rivela che il 65% delle aziende intervistate sta adottando nuove soluzioni di videoconferenza con l’obiettivo di preparare i propri dipendenti per quella che probabilmente sarà una tendenza a lungo termine: ovvero il lavoro da remoto. Gli analisti stimano che attualmente siano oltre 1 miliardo i lavoratori della conoscenza a livello globale, mentre prima della pandemia la percentuale di coloro che lavoravano a distanza era notevolmente più bassa. Nuove stime indicano che, anche quando l’emergenza sanitaria sarà terminata, il 30% degli utenti lavorerà da casa almeno un paio di volte a settimana.

A fronte di questa transizione verso il lavoro a distanza, il laptop si è trasformato nel nuovo “ufficio” ed è utilizzato per chiamate, riunioni, messaggistica e anche per completare i progetti di lavoro. Di conseguenza, i laptop sono stati dotati di numerose app che tuttavia ne mettono a dura prova la CPU con la conseguenza che gli utenti spesso devono sospendere le proprie attività per utilizzare applicazioni softphone o per partecipare a riunioni di persona.

La versione aggiornata di Avaya Vantage è una soluzione innovativa che migliora l’esperienza home office in quanto consente di trasferire chiamate e riunioni dal laptop su un dispositivo appositamente progettato per il lavoro a distanza. Grazie alla maggiore potenza di elaborazione, Avaya Vantage è oggi tre volte più veloce rispetto alla versione precedente e dispone della versatilità e della semplicità ideali per gestire le comunicazioni di lavoro in ambiente domestico.

Il supporto WiFi consente di posizionare Vantage ovunque e offre una connettività completa con quasi tutti i modelli di cuffie, tastiere / mouse, fotocamere esterna e display esterni.

Il nuovo dispositivo Avaya fornisce la massima semplicità di configurazione e utilizzo, si integra con le piattaforme Avaya OneCloud esistenti e con l’infrastruttura video standard e consente l’accesso e l’utilizzo delle applicazioni cloud preferite.

Avaya Vantage inoltre dispone della nuova tecnologia di “spostamento dello schermo” per consentire una maggiore flessibilità quando si partecipa a una riunione. Il contenuto, i partecipanti alla riunione o entrambi possono essere spostati su uno schermo più grande adattandosi alle dinamiche del meeting nei diversi momenti Infine, per ottimizzare la condivisione dei contenuti, un tocco su Avaya Vantage è sufficiente per aprire la stessa riunione su un laptop dove poter effettuare la presentazione.

“Avaya Vantage e Avaya Spaces sono elementi fondamentali della nostra offerta di soluzioni che aumentano la produttività dei dipendenti che lavorano da remoto”, afferma Simon Harrison, Senior Vice President e CMO di Avaya. “Avaya OneCloud sta accelerando la trasformazione digitale dei nostri clienti fornendo funzionalità di livello enterprise e connettendo i nostri clienti con tutto ciò che il cloud ha da offrire.”

Avaya Vantage è disponibile con l’offerta Device as a Service (DaaS) di Avaya per consentirne l’utilizzo ai dipendenti che lavorano da remoto al costo di un abbonamento mensile molto contenuto.