Rittal si sta riposizionando nel mercato energetico del futuro con l’inaugurazione di una nuova business unit dedicata al mercato energetico

Rittal ha da poco inaugurato la divisione “Energy & Power Solutions” e gettato le basi per l’ulteriore espansione tecnica e commerciale delle sue attività nel sempre più crescente settore energetico.

L’azienda sta supportando e incrementando il risparmio di tempo e costi con l’utilizzo di soluzioni di armadi e infrastrutture IT per il successo della trasformazione dei sistemi energetici nella Smart Grid.

Il settore energia verso nuove strategie

Il settore energetico si sta, infatti, trasformando. Di pari passo stanno aumentando i requisiti tecnici per l’uso sostenibile delle risorse, nonché la creazione di generatori di energia decentralizzati o infrastrutture di ricarica per l’elettromobilità.

La trasformazione dei sistemi energetici per creare la Smart Grid richiede che questi siano collegati in rete in modo intelligente. La capacità delle aziende del settore di adattarsi a questo cambiamento in modo più rapido e flessibile, migliorando continuamente le soluzioni offerte, è ora più critica che mai.

Sviluppo sistematico delle competenze

Con la creazione della nuova business unit “Energy & Power Solutions”, Rittal sta lanciando un segnale chiaro che unisce l’esperienza accumulata nel corso di diversi decenni in numerosi progetti di successo nel settore energetico.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Uwe Scharf, Managing Director of Business Units and Marketing di Rittal: «Con questa nuova business unit, stiamo ampliando la nostra esperienza in prodotti e soluzioni per il mercato dell’energia. L’obiettivo è quello di continuare a sviluppare e migliorare soluzioni collaborando con i nostri clienti e portando queste soluzioni sul mercato ancora più rapidamente di prima».

Per questo Rittal ha pensato aduna collaborazione tra esperti del Product Management Power Solutions e Industry Management Energy.

Al giorno d’oggi si possono trovare prodotti e soluzioni Rittal in ogni settore dell’industria energetica, dalla generazione e trasmissione di energia al consumo. La gamma si estende dagli armadi, ai sistemi di distribuzione di energia e climatizzazione, fino alle soluzioni per Infrastrutture IT e soluzioni software di Eplan per la progettazione e la pianificazione del sistema.

Ancora per Scharf: «Ci sono molte opportunità per i nostri clienti nel settore energetico. Oltre alla crescita generale, un notevole potenziale deriva anche dalla continua mutazione tecnologica verso le energie rinnovabili».

Innovazione Rittal per il mercato energetico

Rittal, con la sua pluriennale esperienza nel mercato dell’energia e una gamma innovativa di soluzioni, supporta l’implementazione di misure per risparmiare tempo e costi lungo l’intera catena del valore, dall’ingegneria alla costruzione efficiente e parzialmente automatizzata di quadri elettrici, fino al servizio.

Rittal offre sistemi di armadi e infrastrutture IT per ampliare i sistemi energetici. L’azienda sta rendendo i processi veloci e gli impianti sicuri con sistemi di armadi per le turbine eoliche e in qualità di partner di innumerevoli fornitori di energia, progettisti e costruttori di impianti.

Per una distribuzione di energia sicura e flessibile, ad esempio, Rittal offre i quadri di bassa tensione VX25 Ri4Power (nella foto) per impianti e sistemi, nonché il sistema di sbarre RiLine per applicazioni CC e CA. Tool di ingegneria intelligenti e configuratori semplificano la pianificazione efficiente dei sistemi di controllo dei quadri elettrici, nonché la generazione automatica di documenti e verifiche di progettazione.

Le unità di raffreddamento a elevata efficienza energetica riducono al minimo il consumo interno sia nella generazione di energia che nella trasmissione. Le soluzioni di infrastrutture IT di Rittal garantiscono il funzionamento di applicazioni IT critiche per forniture di energia sicure, fino alle soluzioni protette della sua consociata