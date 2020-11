La nuova stampante OKI C650 offre velocità, qualità, affidabilità e ritorno sull’investimento in un unico pacchetto compatto grazie alla tecnologia salvaspazio

OKI Europe presenta C650, la più piccola stampante a colori A4 al mondo. Disponibile da gennaio 2021, la stampante C650 offre prestazioni, capacità di gestione dei supporti di stampa e convenienza in termini di costi paragonabili a quelle di un dispositivo per gruppi di lavoro leader di categoria nel formato A4, colori, desktop. La stampante C650 è stata progettata per gli spazi limitati, si adatta comodamente agli ambienti piccoli producendo velocemente grandi volumi di stampa di qualità professionale rendendola la scelta ideale per svariati settori quali retail, hotel, ristorazione, sanità, istruzione ed edilizia.

Grazie alla tecnologia LED digitale di OKI, la stampante C650 garantisce una produzione ad alta velocità, con colori intensi, perfetta per le esigenze più disparate: dai documenti di tutti i giorni ai materiali marketing di vario tipo, fino alla segnaletica. Stampa 35 pagine al minuto e può gestire supporti di stampa leggeri da 60 g/m2 fino a 256 g/m2, nei formati da B8 a 1,32 m di lunghezza.

Grazie all’innovativa tecnologia salvaspazio, la stampante C650 permette l’accesso frontale completo riducendo considerevolmente lo spazio necessario per operare rispetto ai dispositivi con un ingombro analogo, consentendo all’utente di svolgere tutte le operazioni necessarie posizionandosi davanti alla stampante. Per gli interventi di manutenzione sulla stampante C650, è sufficiente uno spazio circostante di appena 2 cm, pertanto tutte le operazioni possono essere svolte anche in ambienti di dimensioni limitate.

L’affidabilità è stata una questione centrale durante lo sviluppo del modello C650 e l’utilizzo di componenti di alto valore invece della plastica ha permesso di realizzare una delle stampanti più robuste della categoria, a garanzia di lunga durata e solidità. I toner separati e i tamburi a lunga durata garantiscono un lungo ciclo di vita della stampante e un uso ottimale dei materiali di consumo. Il modello C650 continuerà a stampare e stampare confermandosi la scelta ideale per le organizzazioni con volumi elevati di stampa e un’elevata copertura del colore.

OKI consiglia l’uso di ABBYY FineScanner, il primo scanner mobile basato sull’intelligenza artificiale (AI) per la scansione di documenti cartacei che permette di ottenere copie digitali perfette da stampare e conservare. Questo aggiunge a C650 la funzionalità di scansione eliminando la necessità di scanner desktop separato o di un apparecchio MFP che occupano spazio prezioso in ufficio. Inoltre, con l’iscrizione a The Design Hub di Shoppa, i clienti avranno a disposizione un punto di riferimento centrale per tutte le loro esigenze di progettazione e stampa. Si tratta di una piattaforma intuitiva e creativa che consente alle aziende di realizzare comunicazioni visive e materiali marketing di qualità professionale, completamente personalizzati, con pochi semplici clic.

“Quando si tratta di scegliere la stampante giusta, lo spazio è un fattore importante per molte aziende”, spiega Lee Webster, General Manager Product Marketing, OKI Europe Ltd. “In genere, acquistare una stampante compatta significa trovare un compromesso tra prestazioni, produttività, qualità e convenienza. Il modello C650 sfata questo mito, offrendo qualità di stampa, velocità e affidabilità eccezionali e un reale ritorno sull’investimento. È una stampante piccola, ma potente e robusta, e possiede tutte le caratteristiche per soddisfare le aziende che cercano un dispositivo adatto alla frenesia dei magazzini, a una linea di produzione, a un chiosco per la stampa di foto o ai back office”.

In questo periodo difficile, con le organizzazioni e le aziende che hanno bisogno del massimo sostegno possibile, oltre all’estensione della garanzia a 3 anni con la registrazione del prodotto, nell’ambito della campagna “Adapt Today” OKI offre anche un pacchetto Business Agility del valore di circa €500 con l’acquisto di una stampante C650 e di un set di toner CMYK. Il pacchetto include un abbonamento gratuito di sei mesi a The Design Hub e ad ABBYY FineScanner Premium, supporti di stampa per applicazioni di specifici settori e accesso a modelli e grafiche. Si tratta di strumenti e risorse che possono aiutare le aziende ad adattare rapidamente la segnaletica e le comunicazioni rivolte ai clienti in base alla situazione in costante evoluzione, per aderire ad esempio alle linee guida governative o per seguire le nuove tendenze del mercato e della società, senza dipendere da fornitori.