Quest’anno il Tech Data Channel Summit si svolgerà in chiave virtuale il prossimo 18 novembre e sarà aperto anche ad aziende e privati

Tech Data annuncia una edizione rivisitata in chiave virtuale dell’annuale appuntamento Tech Data Channel Summit.

Il contenitore di innovazione che unisce le proposte dei maggiori Brand IT con il loro go-to-market si terrà quest’anno il 18 novembre 2020 e verrà ospitato sulla piattaforma LiveForum per dare vita a una giornata digitale ricca di appuntamenti e novità.

La più importante riguarda il pubblico: per la prima volta, l’evento sarà aperto non solo ai rivenditori di tecnologia, ma anche agli end users, aziende e privati, che potranno visitare gli stand virtuali dei Partner, scaricare tutto il materiale informativo di proprio interesse, partecipare a webinar, meeting one-to-one e riunioni durante l’intero arco della giornata.

Dagli speech alle tavole rotonde

La giornata si aprirà con una serie di speech e tavole rotonde con la moderazione di Luca Viscardi, Conduttore radiofonico, blogger, youtuber e influencer di Mister Gadget, e la partecipazione di Isabel Aranda, Country Director di ContextWORLD.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Augusto Soveral, VP Italia di Tech Data: «Affronteremo insieme il tema del futuro della tecnologia, che assume un ruolo ancora più importante e fondamentale nella situazione che stiamo vivendo, non solo per il nostro lavoro, ma anche per le nostre vite di tutti i giorni. Le opportunità di business sono enormi sia per le aziende, anche le più piccole, che per il canale. Ma bisogna saper offrire soluzioni, servizi, tecnologie as a service e tecnologie di ultima generazione capaci di aiutare le aziende ad accelerare e facilitare il percorso di Trasformazione Digitale».