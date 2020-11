Martedì 24 novembre, alle ore 15, si terrà il primo webinar dedicato alla didattica ibrida sulla piattaforma GoToWebinar

BenQ è lieta di annunciare il primo webinar dedicato alla didattica ibrida, o Blended Learning.

Questo nuovo modello educativo, adottato dalle scuole a seguito della seconda ondata di Covid-19, combina la didattica in aula alla didattica a distanza e porta con sé numerosi interrogativi, soprattutto per insegnanti e personale IT.

Nuovi strumenti e studenti iperconnessi

Tra i quesiti più comuni, infatti, ci si chiede quali sono le difficoltà e come può la tecnologia aiutare la didattica a trovare l’approccio più corretto?

BenQ presenterà a questo proposito alcune soluzioni innovative che possono fare la differenza. Il riferimento va ad AMS, DMS, EZWrite e X-Sign Broadcast.

Il webinar sarà condotto da Alessandra Ollano, Product Manager B2B di BenQ Italy, e si terrà martedì 24 novembre, alle ore 15, sulla piattaforma GoToWebinar.

Per iscriversi e/o ricevere ulteriori informazioni, cliccate QUI