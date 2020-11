Clienti e Partner possono trovare il meglio delle soluzioni cloud da poter combinare al meglio con i sistemi on-premise

Dare sempre più importanza al cloud e alla creazione di un’azienda ibrida che abbia la testa tra le nuvole e i piedi fortemente saldati a terra. E’ questo l’obiettivo di Esprinet che ha lanciato il nuovo Cloud Marketplace dedicato alla nuvola ed integrato all’interno del sito B2B.esprinet.com, già attivo ed utilizzato da più di 26.000 rivenditori.

La nuova piattaforma, rivolta a clienti e Partner, è pensata per consentire loro di scegliere e di poter combinare hardware, software e servizi cloud in modo facile ed intuitivo. In questo modo le organizzazioni potranno diventare delle vere e proprie aziende ibride, prendendo il meglio delle soluzioni native sulla nuvola con il meglio di quelle on-premise. Fondamentale in questa direzione è il supporto del team di V-Valley, capace di integrare le soluzioni cloud tra di esse che con i sistemi on-premise.

“Il Cloud Marketplace offre le migliori tecnologie disponibili sul mercato che possono essere acquistate e integrate per poter creare l’archiettura cloud personalizzata più adatta possibile alle proprie esigenze, anche grazie ad un team di sviluppatori dedicato” ha spiegato Luca Casini, country manager Italy di Esprimet evidenziando, nel corso di un workshop online rivolto a clienti e Partner, le altre carattestiche della piattaforma.

Oltre ai diversi prodotti disponibili sul Cloud Markeplace, gli utenti possono trovare numerosi materiali formativi come ad esempio webinar dedicati e realizzati per fornire nuovi spunti per aiutare i Partner a fidelizzare i propri clienti. Non solo: a tutto questo si aggiungono strumenti di monitoraggio, reporting ed analisi, ma anche strumenti di gestione e controllo di licenze.

Particolare attenzione viene inoltre fornita all’evolzione del Cloud Marketplace che viene costantemente aggiornato con nuove funzionalità e prodotti. La piattaforma viene inoltre migliorata nel tempo secondo i suggerimenti dei clienti e dei Partner, forniti attraverso il programma di customer satisfaction offerto da Esprinet.