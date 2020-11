Samsung presenta a livello mondiale l’innovativo lifestyle Smart Monitor: versatile e accessibile, è il primo monitor all-in-one che offre flessibilità per il lavoro, l’apprendimento e l’intrattenimento a casa

Samsung Electronics ha annunciato a livello globale il lancio del suo nuovissimo Smart Monitor, il primo monitor all-in-one che riunisce in un unico display una suite di funzioni senza precedenti per il lavoro, la didattica e l’intrattenimento.

Progettato per soddisfare le nuove esigenze dei consumatori di oggi, che lavorano, studiano e si intrattengono tra le mura domestiche, lo Smart Monitor Samsung incorpora una potente connettività mobile e PC, funzioni learning e home office remote così come Smart Hub, un hub di intrattenimento completo, simile alla piattaforma Smart TV integrata di Samsung.

“In tutto il mondo, il lavoro, la didattica e l’intrattenimento si sono trasformati in attività da casa”, ha dichiarato Hyesung Ha, Senior Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics. “In questa nuova normalità, non c’è da stupirsi che la maggior parte degli indicatori mostrino un aumento delle attività digitali e molti stiano ripensando all’uso della tecnologia a casa. Il nostro nuovo Smart Monitor è una risposta diretta a questa esigenza. Le persone non devono più scegliere tra uno schermo o l’altro, perché questo display offre tutto in un unico dispositivo”.

Il nuovo Smart Monitor Samsung presenta numerose opzioni di connettività sia per PC che per smartphone, consentendo di collegare i dispositivi mobili con un semplice tocco usando Tap View, Casting o Apple AirPlay 2. Per un’esperienza desktop completa utilizzando un dispositivo mobile, è possibile anche connettersi al monitor utilizzando Samsung DeX.

Per l’home office e la didattica, il display gestisce le applicazioni Microsoft 365 senza connessione al PC grazie al Wi-Fi integrato, consentendo agli utenti di visualizzare, modificare e salvare i documenti nel cloud direttamente dal monitor. Remote Access permette inoltre agli utenti di accedere ai file in modalità wireless e in remoto da un PC o di visualizzare i contenuti da un portatile sia che si trovi dall’altra parte della casa o in ufficio. Grazie alla porta USB Type-C è possibile visualizzare dati, display e alimentazione – fino a 65W – con una sola connessione, mantenendo pulita e ordinata l’area intorno al monitor. Le porte USB multiple e il Bluetooth 4.2 offrono un’ulteriore versatilità di connessione mentre il display è dotato di un altoparlante integrato a due canali.

Una volta terminato il lavoro, il display funziona anche come un hub di intrattenimento completo con la possibilità di trasmettere contenuti in streaming grazie a Samsung Smart Hub. L’app store del monitor trasmette in streaming i contenuti preferiti, tra cui Netflix, HBO e YouTube, anche senza connessione a un PC o a un dispositivo mobile. I contenuti sono facilmente accessibili grazie al telecomando in dotazione che include i tasti di scelta rapida per lo streaming. Il display può anche essere controllato a voce grazie all’integrazione di Bixby 2.0.

Samsung Smart Monitor è inoltre dotato di una tecnologia progettata per rendere la visione più confortevole. Adaptive Picture ottimizza la qualità dell’immagine per qualsiasi ambiente di visualizzazione regolando automaticamente la luminosità e la qualità del colore in base alle caratteristiche della stanza. Questo assicura la più confortevole esperienza di visione in qualsiasi ambiente, riducendo l’affaticamento degli occhi anche dopo un uso prolungato. Il monitor dispone anche di una speciale modalità eye-saver per ridurre la luce blu.

Disponibile in due modelli: M5, un display Full HD con opzioni da 27 e 32 pollici e M7 da 32 pollici con risoluzione UHD, il Samsung Smart Monitor sarà disponibile negli Stati Uniti, Cina e Canada dal 16 novembre e in tutti gli altri paesi a partire dalla fine di Novembre.