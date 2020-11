Inaugurato il nuovo spazio virtuale dove i tecnici della filiera della refrigerazione incontrano i tecnici Eliwell

É online il nuovo portale Eliwell Digital Academy, lo spazio digitale pensato per offrire a clienti e partner di Eliwell un supporto innovativo che permette con estrema facilità di conoscere, scegliere e utilizzare al meglio i prodotti e le soluzioni per la refrigerazione proposte dall’azienda di Belluno.

Più vicini al cliente grazie alla digitalizzazione

Anche nel periodo del lockdown, Eliwell non ha mai interrotto le proprie attività e ha continuato ad investire non solo sullo sviluppo di nuovi prodotti, ma anche sul potenziamento e l’innovazione dei canali digitali già esistenti per rimanere sempre di più e meglio al fianco dei clienti.

È nata così l’idea di rendere disponibile, in un’unica repository online, un’ampia gamma di contenuti sulle soluzioni di controllo per la refrigerazione: informazioni commerciali, approfondimenti tecnici, guide passo-passo e spunti applicativi diventano accessibili in un click, per accrescere le competenze di distributori, partner, installatori e utilizzatori finali nella scelta e utilizzo delle soluzioni Eliwell.

Il nuovo progetto digitale mette al centro il cliente e le sue esigenze, con l’obiettivo di fornirgli risposte immediate grazie a una serie di video e presentazioni studiati per essere completi, specifici e sempre disponibili, ovunque e in ogni momento.

Funzionamento e contenuti del portale

Eliwell Digital Academy è un portale accessibile direttamente dal sito web eliwell.com ed è organizzato in modo strutturato, con un’interessante offerta di contenuti periodicamente aggiornati.

Il cliente può così assistere a webinar commerciali o consultare materiale informativo sui nuovi prodotti o su tematiche di interesse per la refrigerazione, con approfondimenti normativi e applicativi, relativi all’utilizzo di soluzioni di controllo elettroniche e elettromeccaniche, fino alle soluzioni per il monitoraggio. Arricchiscono la piattaforma contenuti utili per facilitare, ad esempio, la scelta del controllore in caso di utilizzo di refrigeranti infiammabili, o i vantaggi offerti dall’installazione di un sistema di rilevazione di perdite di refrigerante.

Tutte le risorse possono essere scelte in base al campo di attività dell’utente, sia esso un distributore, partner, installatore o addetto che utilizza le soluzioni Eliwell per la gestione di macchine o impianti frigoriferi all’interno degli esercizi commerciali.

Gli sviluppi futuri

Il lancio di Eliwell Digital Academy è solo un punto d’inizio che porterà ad accedere a risorse sempre più complete, promuovendo ad esempio l’utilizzo delle APP sviluppate da Eliwell e dando ulteriore visibilità ad Innovation Hub: EcoStruxure for Retail, il centro demo che riproduce un vero e proprio supermercato all’interno della sede di Belluno: inaugurato nel 2019, è un ambiente unico nel suo genere in cui fare esperienza, anche digitalmente, delle soluzioni Eliwell “in azione”.

“Eliwell Digital Academy vuole essere uno strumento di lavoro che cresce ogni giorno adattandosi alle nuove tendenze e applicazioni di interesse per il cliente” spiega Luigi d’Andrea, Marketing Director Eliwell by Schneider Electric. “É una sorta di biblioteca tematica e dinamica pensata per aumentare gli skill tecnici e consulenziali sia dei distributori che degli installatori dei nostri prodotti, riconoscendone il ruolo centrale nelle scelte di soluzioni sempre più smart ed evolute per il mondo della refrigerazione e del risparmio energetico.

“Digital Academy è una risorsa utile che dà risposta alle richieste che si possano manifestare nel punto vendita di un distributore, in occasione di incontri formativi rivolti a distributori e installatori, in sede di realizzazione di un impianto di refrigerazione o di fronte alla vetrina frigorifera di un supermercato in funzione” continua Davide Candeago, Sales Director Eliwell by Schneider Electric. “Si tratta di un vero e proprio strumento digitale di lavoro, accessibile ovunque e in ogni momento, che presentiamo con soddisfazione ai clienti in questo periodo sicuramente sfidante in cui serve ripartire con slancio. L’interesse che stiamo ricevendo dai clienti nelle prime settimane dalla messa online confermano che siamo nella giusta direzione.”