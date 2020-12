Convergenze aderisce all’iniziativa mossa dal Governo per offrire un aiuto concreto a tutte le famiglie che necessitano di una connessione internet ad alta velocità e di un device (tablet o PC) di ultima generazione per lavorare e studiare da remoto

Convergenze Società Benefit (“Convergenze” o la “Società”), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni, Energia, E-mobility con il network EVO (Electric Vehicle Only), arricchisce la propria offerta per le famiglie, inserendo quella dedicata al “Bonus PC e Internet” che prevede l’erogazione di un voucher per un valore complessivo di 500 Euro.

Il Voucher, disponibile per i clienti attivi con connettività fino a 20 mb e per tutti coloro che vorranno sottoscrivere un nuovo contratto a banda ultralarga con Convergenze, è attivabile attraverso il numero verde 800 987 787, direttamente dal sito www.convergenze.it e presso i numerosi Point Convergenze.

Convergenze aderisce all’iniziativa mossa dal Governo per offrire un aiuto concreto a tutte le famiglie che necessitano di una connessione internet ad alta velocità e di un device (tablet o PC) di ultima generazione per lavorare e studiare da remoto, in linea con la missione aziendale volta a perseguire anche finalità sociali nel corso della propria attività.

L’offerta è infatti riservata ai nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 20.000 Euro annui (la documentazione relativa sarà inoltrata ad Infratel, la Società incaricata dal Governo, che ne verificherà la correttezza) e prevede che dei 500 Euro erogati, 200 Euro vengano destinati al servizio di connettività a banda ultralarga e i restanti 300 Euro vengano impegnati per l’acquisto di un device (pc o tablet).