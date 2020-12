Compatibile sia con il mondo Mac, sia Windows, questa nuova proposta firmata Plustek si caratterizza per l’elevata velocità di scansione, la qualità delle scansioni e un eccellente rapporto qualità/prezzo

Plustek, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, lancia il nuovo OpticPro A320E, un veloce e affidabile scanner piano per il formato A3, che rappresenta la soluzione ideale per chi ha la necessità di digitalizzare originali di grande formato ad elevata qualità.

Equipaggiato con un sensore CCD ad alte prestazioni, in grado di assicurare fedeltà nella riproduzione dei colori e offrire al contempo un’elevata profondità di campo, questo scanner consente di digitalizzare anche superfici con rilevi, garantendo un’impeccabile qualità d’immagine anche ai particolari che non si trovano a contatto con il vetro del piano di lettura.

Compatibile con Mac e Windows, questa nuova proposta firmata Plustek consente di effettuare scansioni alla risoluzione ottica di 800 dpi e, grazie a un Delta E<4, è la scelta ideale anche per chi ha la necessità di digitalizzare opere d’arte e altre tipologie di originali che richiedono la massima accuratezza.

Ideale per uffici, studi grafici, case editrici, gallerie d’arte, scuole e biblioteche, il nuovo OpticPro A320E viene fornito completo di driver TWAIN e WIA, nonché dei software di gestione Plustek DocAction per Windows e MacAction, che consentono di associare ai sette tasti di funzione dello scanner le operazioni che vengono eseguite con maggior frequenza, ma anche effettuare elaborazione sulle immagini, come ad esempio, la rimozione degli sfondi, il denoise e il miglioramento dei caratteri, mentre la presenza di Plustek DocOCR consente di effettuare il riconoscimento ottico dei caratteri.

Principali caratteristiche tecniche di Plustek OpticPro A320E:

– Sensore d’immagine: CCD

– Risoluzione Ottica: 800 dpi

– Modalità di scansione: colori 48-bit input, 24-bit output; scale di grigio 16-bit input, 8-bit output; bianco e nero 1-bit output

– Velocità di scansione: 7,8 sec. (A3 a 300 dpi a colori/scale di grigio e in bianco e nero)

– Area di scansione Massima: 304,8 mm × 431,8 mm, A3

– Protocolli: Compatibile TWAIN, WIA

– Sistemi Operativi supportati: Windows 7 / 8 / 10 – Mac 10.12.x/ 10.13.x/ 10.14.x/ 10.15.x – LINUX SANE solo per Systems Integrator.

– Connettività: USB 2.0

– Software inclusi: Plustek DocAction, Plustek DocTWAIN, Plustek MacAction, Plustek DocOCR

Il nuovo OpticPro A320E è già disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 549 Euro IVA inclusa.