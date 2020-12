Le nuove acquisizione di RS hanno l’obiettivo di rafforzare l’offerta di servizi a valore aggiunto a livello mondiale

Elettrocomponents, partner multicanale globale per clienti e fornitori industriali, di cui fa parte RS Components, ha annunciato l’acquisizione di Needlers, fornitore leader nel Regno Unito di dispositivi di protezione individuale (DPI), e Synovos, player di riferimento nelle soluzioni di supply chain integrata nelle Americhe.

Le due acquisizioni confermano la strategia del Gruppo tesa ad ampliare l’offerta di servizi a valore aggiunto nei più svariati ambiti industriali: spaziando dal settore dei dispositivi di protezione individuale per la sicurezza personale alle soluzioni per l’approvvigionamento industriale, l’azienda rafforza il proprio impegno come Partner di fiducia di fornitori e clienti, assicurando un set di servizi a valore pensati per garantire efficienza e continuità di business.

Needlers e Synovos andranno ad ampliare il portafoglio di marchi Electrocomponents che include già RS Components (RS), Allied Electronics & Automation, Monition, OKdo, IESA, oltre ai marchi proprietari – RS PRO e DesignSpark.

Needlers: prodotti e servizi a valore aggiunto per la sicurezza individuale

Il Gruppo ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Needlers, fornitore leader nel Regno Unito di dispositivi di protezione individuale (DPI) e prodotti per la sicurezza e l’igiene con particolare riferimento all’industria alimentare. L’azienda fornisce anche servizi a valore aggiunto che includono consulenza tecnica e video formativi in tema di igiene e sicurezza e include al suo interno di due marchi privati, Pro-Fit e Reldeen. L’acquisizione di Needlers migliorerà in modo significativo l’offerta di prodotti RS nel crescente mercato dei DPI, un’area sempre più strategica per il Gruppo.

Lindsley Ruth, amministratore delegato di Electrocomponents, ha commentato: “Seguiamo Needlers da molto ed è per questo che siamo certi che migliorerà significativamente la nostra offerta in un settore cruciale nel mondo di oggi come quello delle soluzioni per la sicurezza, l’igiene e DPI”.

Synovos: approvvigionamento al centro della continuità operativa

Il Gruppo ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Synovos, leader nelle soluzioni di fornitura integrata nelle Americhe, per un importo di 145 milioni di dollari. L’acquisizione di Synovos dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2021. Synovos accelererà la fornitura di servizi in tema di approvvigionamento globale e rafforzerà in modo significativo il business del Gruppo nelle Americhe.

Lindsley Ruth, amministratore delegato di Electrocomponents, ha commentato: “Synovos ci permette di espandere la nostra offerta di soluzioni a valore aggiunto nelle Americhe, migliorando significativamente la nostra proposta per i clienti aziendali. In sinergia con quanto stiamo già facendo con IESA, questa acquisizione ci aumenterà a supportare i clienti nella gestione delle loro esigenze di approvvigionamento, inventario e manutenzione a livello globale.”