Un investimento congiunto accelera l’adozione di AWS con i clienti finali delle PMI in tutta la regione

Tech Data ha annunciato un nuovo accordo di collaborazione strategica (SCA) con Amazon Web Services (AWS). Attraverso l’accordo, il distributore e AWS investiranno congiuntamente in risorse e competenze mirate a consentire alle aziende di accelerare la trasformazione aziendale digitale e di offrire una gamma potenziata di servizi di cloud computing AWS ai clienti finali del segmento piccole e medie imprese (PMI) in tutta Europa.

Questo accordo pluriennale vedrà Tech Data creare team tecnici e di vendita AWS locali dedicati in ciascuno dei Paesi in cui opera in Europa. Questi team locali lavoreranno all’unisono con un forte team centrale, composto da progettisti di soluzioni e da esperti di servizi, nonché da risorse dedicate al marketing e al project management.

Il distributore rafforzerà la sua offerta AWS con una gamma completa di servizi professionali e gestiti e soluzioni multi-vendor con AWS al centro. La piattaforma StreamOne del distributore per sottoscrizioni, rinnovi e fatturazione nel cloud avrà un ruolo centrale nel consentire alle aziende di tutta la regione di introdurre soluzioni sul mercato in modo rapido ed efficiente. Inoltre, Tech Data implementerà percorsi di enablement specifici per AWS, tra cui la valutazione della maturità aziendale, la formazione e lo sviluppo di soluzioni, che forniranno ai partner gli strumenti, le conoscenze e le risorse per accelerare rapidamente le pratiche cloud AWS.

La collaborazione è già in corso nel Regno Unito, in Italia, in Turchia e in Spagna e si estenderà al resto del raggio d’azione europeo di Tech Data nei prossimi mesi.

Patrick Zammit, Presidente per l’Europa presso Tech Data, ha dichiarato: “Si tratta di un accordo all’avanguardia e trasformativo. L’obiettivo condiviso di AWS e il nostro distributore è quello di conferire potere digitale alle PMI in tutta la regione, aiutandole a crescere e a innovare più velocemente e a servire meglio i propri clienti. La nostra collaborazione consente ai clienti finali di realizzare i vantaggi di AWS, tra cui una maggiore sicurezza, efficienza dei costi, affidabilità, innovazione e un time-to-market accelerato grazie a soluzioni preconfezionate fornite dalla Cloud Solutions Factory di Tech Data per AWS.”

“Siamo felici di collaborare con Tech Data per consentire ai partner di canale in tutta Europa di supportare le esigenze aziendali di trasformazione digitale delle PMI”, ha dichiarato Amanda Sleight, SI Partner Lead presso AWS. “Questa collaborazione riunisce i servizi cloud di AWS e la rete di Tech Data in modo che le PMI possano concentrarsi sull’innovazione, promuovere la crescita del business e rimanere competitive nell’economia digitale odierna”.

Will Dexter, Vicepresidente del segmento vendite per l’area EMEA di Cintra Corporation, partner di Tech Data, ha accolto con favore la notizia dell’accordo di collaborazione strategica tra il distributore e AWS. “Cintra ha collaborato allo sviluppo della nostra offerta di servizi SQL e Oracle su AWS. Il know-how e il supporto di Tech Data ci hanno permesso di massimizzare le nostre opportunità con AWS, prima ottenendo lo status di Advanced Consulting Partner e ora diventando un membro del programma Database Freedom. La piattaforma StreamOne di Tech Data ha permesso a Cintra di offrire valore aggiunto ai nostri clienti attraverso politiche di ottimizzazione dei costi, ottenendo il controllo e riducendo il cosiddetto “shadow IT”. La nostra partnership ha contribuito a far sì che AWS diventasse un fornitore strategico per Cintra.”

Vincenzo Bocchi, Tech Data Advanced Solutions Director, afferma con entusiasmo che “Per l’Ecosistema Italiano – già oggi una delle punte di diamante della collaborazione mondiale tra AWS e Tech Data – questi investimenti addizionali in competenze, servizi e soluzioni rappresentano un patrimonio importantissimo da mettere a fattor comune con i nostri Partners, siano essi System Integrator, Service Providers o Independent Software Vendors per fornire alle PMI Italiane basi solide sulle quali costruire il loro percorso di Trasformazione Digitale. Arricchire la nostra proposta con nuove competenze tecniche e di Business Development, nuovi servizi e soluzioni per i clienti e mettere a disposizione del mercato italiano i centri di competenza internazionali è un’opportunità di crescita per tutti. I due team italiani AWS e Tech Data sono già coesi e pronti a partire con le attività su una scala ancora più ampia rispetto al passato”.