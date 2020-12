Il nuovo Product Manager Front-End CCTV Paolo Terzon porta in Hikvision Italy un ampio e comprovato background tecnico in ambito intrusion

Paolo Terzon (nella foto), è il nuovo Product Manager Front-End CCTV di Hikvision Italy.

Nel suo nuovo ruolo, il manager di comprovata esperienza si pone come punto di riferimento sia per il reparto tecnico di pre-sales, sia per il reparto commerciale e i colleghi delle vendite per l’intera gamma delle telecamere, ad eccezione delle termiche, di competenza di Hikmicro, la neo annunciata business unit focalizzata sulla tecnologia a sensore termico, che già vanta uno stabilimento produttivo in Cina con un reparto R&D dedicato.

Come sottolineato in una nota ufficiale dallo stesso Terzon: «Quello che sono stato chiamato a presidiare è un mercato in continua e repentina evoluzione, sempre alla ricerca di nuove soluzioni e tecnologie di ultima generazione: il mio ruolo richiede quindi estrema attenzione per il cliente e curiosità verso ogni forma di innovazione».

La stessa curiosità che ha permesso al manager di spendere gli ultimi trent’anni nel campo della sicurezza, inizialmente in ambito antintrusione, rivelazione incendio e controllo accessi, poi quale responsabile tecnico intrusion e TVCC per un brand di spicco.

Terzon, che in questo contesto ha maturato una solida esperienza nei segmenti videosorveglianza TVCC IP, integrazione e networking, e si è specializzato in videoanalisi intelligente, intende spendersi al meglio in una realtà di respiro internazionale come Hikvision.

Con accento su un forte dinamismo interno, sulla determinazione e sulla disponibilità del proprio team, il fornitore cinese di prodotti e soluzioni per la sicurezza promette di offrire tecnologie all’avanguardia e stimoli continui per mantenere alto il livello di anticipazione di nuove richieste e tendenze per la soddisfazione dei clienti.