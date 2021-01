La gamma di prodotti a marchio RS PRO comprende termocamere, fonometri, psicrometri e rilevatori di emissioni di microonde

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, presenta l’ampia gamma di strumenti per misurazioni ambientali a marchio RS PRO. Questi strumenti e dispositivi di alta precisione sono ideali per monitorare le condizioni ambientali come il calore, l’umidità, il suono e la luce.

Nello specifico, il termometro a infrarossi RS PRO RS-8806S è un comodo strumento per effettuare misurazioni della temperatura rapidamente e senza contatto e dispone di un display di facile lettura. Ha due modalità di funzionamento per misurazioni corporee e della superficie, con una precisione di ±0,3 °C. Consente di memorizzare fino a 32 misure e impostare un valore di allarme. Le applicazioni includono la misurazione della temperatura della fronte, della temperatura ambientale e delle temperature di solidi o liquidi da 10 °C fino a 60 °C.

A sua volta, la termocamera a infrarossi RS PRO TE-W di alta qualità fornisce uno screening accurato, veloce e affidabile della temperatura di soggetti o oggetti. È adatta per un’ampia gamma di applicazioni come ad esempio l’individuazione di perdite di calore nell’isolamento termico o la scansione della temperatura corporea. Include un corpo nero per garantire una calibrazione della temperatura costante e precisa fino a ±0,3 °C. Le immagini termiche sono visualizzate sul grande schermo rendendo i risultati facili da leggere; inoltre l’uscita video permette il collegamento ad un display ancora più grande, se necessario. La registrazione dei dati avviene tramite la scheda microSD da 8 GB, che è inclusa, ed è prevista un’ampia varietà di impostazioni di memorizzazione interna per l’acquisizione dei dati. Oltre al corpo nero e alla scheda di memoria, la fotocamera viene fornita completa di batterie, cavo video, coperchio dell’obiettivo, lettore di schede, passamano, valigetta per il trasporto, certificato QC, altoparlante USB, treppiede, adattatore di alimentazione e cavi di alimentazione per la fotocamera e per il corpo nero.

Per installazioni permanenti, il sistema a immagini termiche RS PRO DM60-W3 consente agli utenti di visualizzare le fonti di calore a una distanza di sicurezza da 3 m a 10 m in tempo reale utilizzando l’uscita video collegata a un display. Può essere impostato per la registrazione continua 24/7 con condizioni di temperatura critiche che fanno scattare un allarme automatico in caso di temperature anomale. Le applicazioni tipiche includono il rilevamento di incendi e la scansione fino a sei persone contemporaneamente. Un corpo nero è incluso per garantire misurazioni accurate ed affidabili fino a ±0,3 °C. Insieme al corpo nero, la telecamera è fornita di software client, certificato QC, adattatore di alimentazione e relativi cavi di alimentazione.

Oltre alle apparecchiature di misura e monitoraggio termico, la gamma di strumenti di misura ambientale RS PRO include un rilevatore di emissioni di microonde. Questo strumento è tipicamente utilizzato dai tecnici degli impianti e della manutenzione per monitorare e rilevare le perdite elettromagnetiche. Il fonometro RS PRO RS-95 ha un campo dinamico da 35 dB a 130 dB. I dati di misura possono essere trasferiti al telefono cellulare via Bluetooth per ulteriori analisi.

La gamma di apparecchiature RS PRO per le misurazioni ambientali è stata sottoposta a test di conformità e di qualità di alto livello per assicurare qualità, durata e collaudo e riporta il sigillo di approvazione RSP PRO.