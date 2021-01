I nuovi sistemi di gestione per le reti wireless di Cambium Networks semplificano le operazioni e offrono informazioni preziose sulle prestazioni della rete

Cambium Networks, fornitore globale di soluzioni di rete wireless, ha reso disponibili nuovi sistemi di management dedicati alle reti cablate e wireless “cloud-first”, che consentono di aumentare la soddisfazione del cliente migliorando l’efficienza e offrono una piena comprensione degli indicatori critici delle prestazioni della rete. Il portafoglio di piattaforme di gestione include cnMaestro X per reti medio-grandi e cnMaestro Essentials, disegnato per le esigenze delle reti piccole e medie.

“Grazie al nostro portafoglio di soluzioni “cloud-first”, i fornitori di servizi e gli operatori aziendali di tutti i tipi possono chiaramente differenziarsi, offrendo livelli di servizio eccezionali a un prezzo molto interessante per i loro clienti”, ha affermato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium. “La dashboard del sistema e l’onboarding automatizzato forniscono rapidamente reportistica e strumenti di gestione, mantenendo alta la soddisfazione dei clienti. Il provisioning zero touch e le API aperte semplificano i processi, riducendo tempi e costi di gestione della rete”.

“Aziende e service provider sono sempre più consapevoli della necessità di piattaforme avanzate di gestione della rete che assicurino prestazioni end-to-end migliorando l’efficienza, aumentando l’automazione e consentendo esperienze utente di alta qualità”, afferma Brandon Butler, IDC Senior Research Analyst, Enterprise Networks. “Le soluzioni di gestione basate su cloud di Cambium Networks aggiungono un valore significativo al portafoglio di tecnologie wireless dell’azienda per soddisfare questi obiettivi”.

Con cnMaestro, gli operatori di rete possono migliorare notevolmente la qualità del servizio. “Una copertura Wi-Fi irregolare o inesistente e una visibilità scarsa o nulla sulle prestazioni delle nostre reti Wi-Fi stavano erodendo la soddisfazione dell’utente finale nelle nostre soluzioni per l’hospitality. Abbiamo anche dovuto dedicare molto tempo al debug e alla gestione dei falsi positivi”, ha affermato Roy Alexander, Business Development Manager di Vision Net. “Grazie a cnMaestro X, i reclami sono diminuiti drasticamente, i nostri team di supporto dispongono di strumenti migliori per monitorare in modo proattivo sia gli access point che i client connessi, con il conseguente aumento della larghezza di banda utilizzata. Siamo stati in grado di migliorare i nostri flussi di lavoro e ottenere una superiore efficienza operativa. Questo ci ha dato fiducia e ha posto le basi per la nostra crescita “.

Gli MSP (Managed Service Provider) e i gestori di rete possono scegliere la soluzione più adatta alla loro attività:

• cnMaestro X – soluzione con licenza specifica per service provider a banda larga di medie e grandi dimensioni, MSP e medie imprese, per un rapido onboarding, provisioning automatizzato, automazione basata su policy, dati storici a lungo termine, con webhook e API per supportare l’integrazione con i sistemi di backend. Il supporto tecnico Cambium Care Pro 24 ore su 24, 7 giorni su 7 è incluso con accesso rapido ai tecnici di livello 2, aggiornamenti software e upgrade per funzionalità avanzate. Queste funzionalità consentono ai proprietari di rete di fornire adeguati SLA (Service Level Agreement) ai propri clienti senza influire sul loro profilo di costo.

• cnMaestro Essentials – sistema cloud o on-premise completo senza licenza, dedicato agli application service provider, con provisioning zero touch, monitoraggio della rete, segmentazione e report sulle prestazioni. La piattaforma Essentials offre alle organizzazioni di tutte le dimensioni una soluzione di gestione a un prezzo molto interessante.