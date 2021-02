Il sistema per la stampa di produzione monocromatica digitale Canon VarioPRINT 6180 TITAN implementato da Digigraph per una maggiore produttività e flessibilità

La tecnologia di stampa di Canon Italia è stata scelta da Digigraph, affermata realtà di servizi e di comunicazione con sede a Parma, per incrementare la capacità produttiva e soddisfare le crescenti esigenze dei clienti, con l’obbiettivo di consolidarne di nuovi.

Operativa da 25 anni e con un team di 12 collaboratori, Digigraph nasce come agenzia specializzata nella stampa e nella grafica per poi evolvere nel corso del tempo, per offrire nuovi servizi in area Marketing, Web, supporti multimediali (CD-Rom), Print On Demand, imbustamento e spedizione.

Nella provincia di Parma, Digigraph è all’avanguardia nella stampa digitale piccolo formato con una particolare attenzione all’innovazione tecnologica e costanti investimenti per evolvere i propri servizi e fornire ai propri clienti tecniche di stampa alternative e sempre attuali.

Tra le numerose applicazioni realizzate quali brochure, locandine, cataloghi, calendari, presentazioni di progetti e molto altro, spicca la manualistica in bianco e nero e il servizio in outsourcing di produzione dei manuali per l’industria manifatturiera, che rappresenta per Digigraph una percentuale importante del proprio fatturato.

A seguito dell’acquisizione di nuove commesse di manuali d’istruzione, Digigraph ha deciso di investire in nuova tecnologia per aumentare la produttività e ampliare il proprio mercato di riferimento. E la soluzione Canon VarioPRINT 6180 TITAN si è rivelata ben presto la scelta migliore come sottolineato da Filippo Pozzoli, titolare di Digigraph: “Siamo arrivati ad un punto in cui necessariamente dovevamo fare un salto tecnologico per la produzione della manualistica. Canon ci ha guidati nella scelta mostrandoci con mano le potenzialità di questo sistema in grado di gestire il forte incremento dei volumi e le scadenze sempre più stringenti”.

Canon VarioPRINT 6180 TITAN con finitore in linea BLM 550, top di gamma del portfolio altissimo volume bianco e nero del brand, ha permesso a Digigraph di incrementare la capacità produttiva della manualistica su vari formati e soddisfare di conseguenza le crescenti richieste dei clienti già acquisiti e di quelli nuovi.

L’elevata qualità, affidabilità e versatilità del sistema di stampa Canon in abbinamento con un sistema di finitura altamente performante, permette a Digigraph di arrivare a un prodotto finito di qualità in pochissimo tempo, combinando in un’unica soluzione i 4 processi di pinzatura, piegatura, formatura del dorso e taglio.

I clienti di Digigraph possono contare su una rapida evasione delle commesse con la certezza di avere prodotti di altissima qualità. Allo stesso tempo, Digigraph riesce ad essere più efficiente con una ricaduta significativa sulla produttività.

“Siamo orgogliosi che una realtà così all’avanguardia e attenta all’innovazione come Digigraph abbia scelto la nostra tecnologia per offrire le migliori soluzioni di stampa ai propri clienti. Ciò è un’ulteriore conferma dell’impegno costante che mettiamo nel promuovere l’innovazione in questo settore e per anticipare le esigenze dei nostri clienti in continua evoluzione”, ha commentato Massimo Panato, Professional Print & LFP Director in Canon Italia. “Il sistema VarioPRINT 6180 TITAN è una stampante monocromatica che offre un elevato livello di velocità, qualità e affidabilità. Siamo fieri che grazie alla tecnologia Canon i nostri clienti possano dare una marcia in più alla loro offerta di servizi di stampa avanzati”.