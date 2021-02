FireEye premia Carahsoft, NTT Communications, Sopra Steria, NTT Australia e rSolution come partner dell’anno. L’annuncio durante la conferenza Momentum

FireEye, l’intelligence led security company, annuncia i vincitori dei suoi Partner Awards 2020. Ogni premio rappresenta un riconoscimento per i risultati raggiunti dai migliori partner di FireEye nel 2020, evidenziando il loro contributo nell’aiutare a proteggere i clienti in tutto il mondo.

“Nel corso dell’ultimo anno le organizzazioni a livello globale hanno dovuto reagire ad alcune situazioni difficili, molte delle quali non potevano essere previste”, ha dichiarato Bill Robbins, Executive Vice President and Chief Revenue Officer di FireEye. “La comunità del canale si è trovata al centro di questo cambiamento e desideriamo premiare ognuno di questi partner per il loro adattamento, creatività e impegno nell’aiutare a garantire che i nostri clienti potessero sempre avere sempre una protezione adeguata”.

I vincitori dei FireEye Partner Awards 2020 sono:

• Distributore dell’anno:

• Carahsoft (globale) – premiato per la continua innovazione e l’aggiunta di risorse per aumentare il business nel settore pubblico di FireEye.

• Migliori partner:

• rSolutions (Americhe)

• NTT Australia (APAC)

• NTT Communications (Giappone)

• Sopra Steria (EMEA)