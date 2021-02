Giovedì 4 febbraio, ore 11, appuntamento con Flexible & Hybrid Workspace, Webinar organizzato da Centro Computer e Poly

Si intitola “Le soluzioni per creare il tuo Flexible & Hybrid Workspace” il Webinar messo a punto da Centro Computer in collaborazione con Poly, giovedì 4 febbraio, ore 11, per aiutare a ripensare il modo di gestire spazi, persone e tecnologie.

Obiettivo: mettere al centro il benessere delle persone e delle loro relazioni, mentre assistiamo tutti al passaggio dal concetto di lavoro legato al luogo al concetto di lavoro legato all’obiettivo.

In questo, la pandemia ha accelerato il processo verso un Flexible & Hybrid Workspace in cui le organizzazioni hanno iniziato ad utilizzare le piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams, Zoom, Google Meet per ogni riunione.

Dall’ufficio domestico alla sala riunioni, gli strumenti per videoconferenza Poly offrono esperienze con la tecnologia e accelerano la trasformazione digitale del lavoro.

Flexible & Hybrid Workspace: è questa la via del futuro?

Durante il Webinar organizzato da Centro Computer in collaborazione con Poly, verrà affrontato il concetto di lavoro flessibile, in cui il luogo non è più soltanto l’ufficio aziendale, ma un intero ecosistema di postazioni da cui le persone lavorano da remoto: a casa, in azienda, in spazi di coworking…

Ne parleremo con:

Mirco Balboni , Cloud Collaboration & Security, Centro Computer;

, Cloud Collaboration & Security, Centro Computer; Myriam Gottschalk , Channel Reseller Manager Poly;

, Channel Reseller Manager Poly; Simone Tadiello, Systems Engineer Poly.

Coloro che parteciperanno alla diretta potranno vincere un nuovissimo Poly Sync, smartphone vivavoce intelligente con USB e Bloetooth personale.