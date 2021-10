PC Rugged Latitude, il lato estremo di Dell Technologies

Dell Technologies ha annunciato una nuova linea di PC Rugged Latitude progettati per consentire a chiunque di lavorare in piena efficienza anche in ambienti estremi.

Nello specifico, il nuovo Dell Latitude 5430 Rugged è un laptop 14 pollici semi-rugged leggero, potente e con funzionalità 5G, mentre il Dell Latitude 7330 è un laptop 13 pollici, fully rugged, definito il più piccolo del settore con funzionalità 5G.

Pensati per chi lavora su piattaforme petrolifere, o per chi ha scelto la professione del soccorritore o, ancora, per i militari in azione, i nuovi nati della famiglia PC Rugged Latitude resistono a temperature estreme, sollecitazioni continue, alti livelli di polvere e umidità.

In particolare, il nuovo portafoglio PC Latitude Rugged, cresciuto di tre volte sul mercato in questi ultimi quattro trimestri, risponde perfettamente alle richieste del mercato in cerca di PC capaci di gestire al meglio le applicazioni moderne, di consentire agli utenti di restare connessi ovunque si trovino e di rimanere operativi.

Dell Technologies ha, dunque, lavorato a lungo con il proprio team R&D per riprogettare i propri computer portatili rugged e fornire:

Maggiore produttività sul campo grazie ai processori Intel Core di 11a generazione, con vPro opazionale

Connettività mission-critical con Intel Wi-Fi 6E e capacità 5G opzionale

Schermi migliorati, leggibili alla luce del giorno e con capacità touch dei guanti, fino a 1400 nits di luminosità per un utilizzo ottimale sul campo

Tempo di funzionamento della batteria migliorato fino a quasi 25 ore con due batterie sostituibili a caldo ed Express Charge Boost per una carica fino al 35% in soli 20 minuti.

PC Rugged Latitude: c’è anche l’opzione di connettività alla rete 5G

Il plus aggiuntivo degli ultimi nati consiste anche nel poter utilizzare l’opzione di connettività alla rete 5G o FirstNest Ready, un servizio in grado di fornire accesso prioritario alle reti a banda larga dedicate, veloci e affidabili per coordinare le risposte sul campo durante le emergenze.

I laptop Dell Latitude Rugged 5430 e 7330 saranno disponibili a livello globale per l’ordine il 9 dicembre 2021, con Windows 11.